Komend weekend begint 1B aan een grondig vernieuwd seizoen. Sport/Voetbalmagazine stelt tot dan elke dag de ploegen aan u voor. Vandaag: SK Beveren, Jong Genk en RWDM.

SK Beveren

Sterktes & zwaktes

De spelers zullen voortgestuwd worden door een supportersschare die geprikkeld werd door de nieuwe wind die door de club waait. Wim De Decker zal wel een oplossing moeten vinden voor de problemen achterin die vorig seizoen aan de oppervlakte kwamen. Met veertig tegendoelpunten hadden de Waaslanders de op drie na slechtste verdediging van de reeks.

Ambitie

Zo lang mogelijk in de titelrace blijven.

Analyse

Waasland-Beveren is dood, lang leve SK Beveren! Of moeten we SK Beveren 2.0 zeggen? Feit is dat de naamsverandering naar SK Beveren, het gebruik van het originele logo en de terugkeer van verloren zoon De Decker, de aanzet moet zijn naar een sportieve hoogconjunctuur. De Waaslanders modderen al een tijdje aan en twee jaar na de overname door het Amerikaanse Bolt Football Holdings is het tijd om te oogsten. Na de derde plaats van vorig seizoen mogen ze op de Freethiel met minder dan een plaats in de top twee niet tevreden zijn en die opdracht lijkt op het lijf geschreven te zijn van ex-speler De Decker. Toen de trainer in juni zijn handtekening zette bij zijn jeugdliefde, waar hij op zijn tiende een aansluitingskaart tekende, had hij maar een doel voor ogen: de club weer naar de Jupiler Pro League brengen. Maar wanneer die promotie er zit aan te komen, durft De Decker niet te voorspellen. De definitieve kern waar hij eind augustus over zal beschikken en de snelheid waarmee de basisploeg op elkaar ingespeeld zal zijn, zal bepalen of het al voor dit seizoen is.

SKB zal sowieso versterkt uit de transferperiode komen. Topschutter Maderner, Verstraete en Hoggas bleven aan boord. Barry, Fall en Wolff werden in eerste instantie gehaald om de ploeg in de breedte te versterken en sinds begin juli werd er door de sportieve cel vooral werk gemaakt van (Belgische) nieuwkomers die een rol kunnen bekleden in de as van het veld.

De Decker is terug thuis bij Beveren. © Belga Image

Jong Genk

Sterktes & zwaktes

Genk zal zijn principes niet overboord gooien en is van plan ook in de Challenger Pro League met dynamisch en dominant voetbal uit te pakken. De ploeg van Somers zal wel in een rotvaart moeten leren om bij een voorsprong de wedstrijd lam te leggen.

Ambitie

Het bestuur legde zijn trainer geen target op wat betreft het klassement, maar de uittredende kampioen bij de beloften kan zich geen degradatie veroorloven.

Analyse

Genk was vorig seizoen veruit de beste U21-ploeg van het land. In de competitie werd slechts een keer verloren - op de slotspeeldag tegen Club NXT - en het miste nipt de dubbel na een nederlaag in de strafschoppenreeks tegen Anderlecht. Op papier begint Jong Genk dus als favoriet aan de fictieve best-of-the-restrace tussen de B-ploegen van de competitie. Ze spiegelen zich zelfs een beetje aan Jong AZ, dat in augustus en september van vorig jaar zeven speeldagen aan de leiding stond in de Eerste Divisie. Sowieso willen ze niet naar beneden kijken. Al is de voorbije jaren gebleken dat deze ploeg goed presteert onder druk. Bij Genk geloven ze dat de progressiemarge nog heel groot is en dat de mentale belasting die gepaard gaat met een woelige degradatiestrijd bij het rijpingsproces hoort.

De smaakmakers van vorig seizoen, Geusens, John, Abid, El Khannous, Didden en Németh, werden overgeheveld naar de A-kern en in het ideale scenario maken ze zich zo onmisbaar bij Vrancken dat ze niet meer hoeven af te zakken naar Jong Genk. Maar Somers weet ook dat hij enkele van die jongeren af en toe in bruikleen zal krijgen. Het uitgangspunt van de trainer is trouwens heel duidelijk: met veel schwung de wedstrijden aanpakken. Zelfs al heet de tegenstander straks Deinze, SK Beveren of Beerschot. Dat zijn ploeg nu en dan tegen een muur zal lopen, is een berekend risico. Tenslotte komen dat soort voorvallen de ontplooiing van het collectief en het individu ten goede.

Sekou Diawara is de man om in de gaten te houden © Belga Image

RWDM

Sterktes & zwaktes

De komst van een buitenlandse investeerder in januari had geen impact op de sportieve werking van de club, waardoor Vincent Euvrard gewoon verder kan bouwen op de fundamenten die hij sinds december 2020 heeft gelegd. De aanval was vorig seizoen al een zorgenkind bij de Brusselaars en dat euvel is nog niet opgelost.

Ambitie

De droefenis, de frustratie en de ontgoocheling van de verloren dubbele titelwedstrijd tegen Seraing is al lang verteerd, zo valt te horen in het Edmond Machtensstadion. Op 22 juni, de dag van de eerste training, werd aan een nieuw verhaal begonnen. Gedreven door revanchegevoelens en gestimuleerd door de Amerikaanse dollars van investeerder John Textor, de mede-eigenaar van Crystal Palace en grootaandeelhouder bij Lyon en Botafogo, willen ze bij RWDM beter doen dan de onverhoopte tweede plaats van vorig seizoen. Dat wil zeggen: meespelen voor de titel. Dankzij de professionalisering van de club, de sportieve continuïteit en de verhoging van het budget kan de sportieve cel een ploeg samenstellen die de strijd moet aangaan met Deinze, Beerschot en SK Beveren, drie clubs die eveneens aangedreven worden door harde buitenlandse valuta's.

Analyse

Het grote spelersverloop was niet meteen ingecalculeerd. De naar Zulte Waregem vertrokken Rommens stond bijvoorbeeld niet op de transferlijst, maar uiteindelijk was het een win-winsituatie voor alle partijen. Met het vertrek van Nzuzi, Togui, Nangis, Karim Danté, De Camargo, Libert én Rommens verloor RWDM in een klap zelfs zestig procent van zijn doelpuntenproductie. Aan de andere kant recupereert Euvrard wel Oulare en Botella die door blessures in totaal 139 minuten op het veld stonden in de competitie. Als de Brusselaars hun start niet missen - vorig seizoen pakten ze 12 op 30 - mag de bekende fanfare extra overwinningsliederen op het publiek loslaten.

Alle ogen op Oulare voor de doelpunten bij RWDM © Belga Image

