Beerschot is door de 0-1-zege van Seraing zondagavond bij de buren van Standard zeker van degradatie naar 1B. De Antwerpse club staat al een heel seizoen onderaan in de Jupiler Pro League en de degradatie komt dan ook niet als een verrassing. Voorzitter Francis Vrancken gaf op de clubwebsite duiding bij het slechte nieuws.

'Dit komt natuurlijk aan als een klap', aldus Vrancken. Zijn club verloor zondag zelf met 0-2 van AA Gent. 'Hoewel we al langer wisten dat dit een mogelijkheid was, doet het altijd pijn als het effectief zo ver is. Dit seizoen is er eentje om snel te vergeten, maar we moeten vooral opletten dat we niet opnieuw dezelfde fouten maken.'

Beerschot speelt volgend seizoen in 1B, maar wil zo snel mogelijk terugkeren naar de hoogste klasse. 'We zijn al even gesprekken aan het voeren met enkele sterkhouders om hen volgend seizoen nog bij de club te houden. Ook met de technische staf worden gesprekken gevoerd. Daarbovenop zijn we ook al bezig met nieuwe versterkingen voor 1B.'

'Die voorbereidingen naar volgend seizoen waren al even gestart, maar nu wordt pas helemaal duidelijk welk scenario we volledig moeten uitwerken', legde Vrancken uit. 'Dit is geen eindpunt voor de club, of voor ons als bestuur. Alle aandeelhouders hebben de voorbije weken hun engagement bevestigd. Zo is er een garantie dat alle schulden gedekt zullen worden door de eigenaars. Ook de financiering voor het nieuwe oefencomplex is al even rond. Het is duidelijk, wij willen vooruit. Opnieuw een slecht seizoen draaien, is geen optie. We gaan er alles aan doen om er volgend seizoen een succesverhaal van te maken. Samen met onze fantastische achterban.'

