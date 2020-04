Al jaren klopte KMSK Deinze aan de poorten van 1B. Nu mag het eindelijk binnen. Sport/Voetbalmagazine sprak met voorzitter/eigenaar Denijs Van De Weghe.

Het promotiefeestje van KMSK Deinze, opgericht in 1926 met Stamnummer 818, dat vorige week van eerste amateurreeks naar 1B steeg, vierde voorzitter/eigenaar Denijs Van De Weghein deze coronatijden alleen met zijn vrouw in de huiskamer. Op de promotie naar 1B aasde de geboren Brusselaar die opgroeide in het Brabantse Meise en sinds 1988 in Deinze woont, al vier jaar. In 1993 liet hij zich door een buurman meenemen naar de plaatselijke voetbalclub. Toen de club na het wegvallen van Marc Hoste zonder voorzitter zat, nam hij in 2012 plaats in de cockpit. Twee jaar geleden eindigde de club als vierde, vorig jaar als tweede.

'Als je in de sport stapt, moet je ambitie tonen. Gewoon wat meedraaien om jaarlijks in de top vier te eindigen, volstaat voor mij niet', zegt Van De Weghe die zijn bedrijf Dakota (chemie) opstartte en de laatste jaren in handen liet van een CEO, waardoor hij tijd heeft om zich bezig te houden met KMSK Deinze.

Stadionverbouwingen

Drie jaar geleden kocht hij de gronden waarop het stadion zich bevindt voor 521.000 euro van de stad. Begin dit jaar werd het nieuwe bouwproject bij het stadion, dat tussen natuurcentrum de Brielmeersen en het Schipdonkkanaal ligt, voorgesteld.

In een eerste fase moeten de tribunes vernieuwd worden, want één van de voorwaarden voor een proflicentie is dat Deinze tegen december 2021 een stadion met minstens 8000 plaatsen heeft. Daarna wordt de rest van de verbouwingen aangepakt: de vier torens met de kantoren, het hotel, de residentiewoningen en de horecazaken. De totale kostprijs? 50 miljoen euro. Het wordt zoals op Stayen, maar dan zonder de warenhuizen: 'Er zijn hier al een paar shoppingcentra, het is niet de bedoeling daarmee in concurrentie te gaan.'

Het nieuwe complex moet een extra aantrekkingspool zijn voor de stad, met onder meer ook een grote zaal van 1000 plaatsen. Kortom: het is de bedoeling een complex te maken dat net zoals de Ghelamco Arena en Stayen veel vaker benut wordt dan de 20 wedstrijddagen die de kalender van 1B voorziet.

Jong en Belgisch

Vanaf één juli wordt het voetbalbedrijf overgeheveld van de vzw naar een nv, waarvan Van De Weghe 100 procent aandeelhouder is. 'Het stadion is van ons, bij betalen alle verbouwingen zelf. In eerste instantie krijgt het stadion de naam van mijn bedrijf, Dakota. Tenzij iemand bereid is om meer te betalen om er zijn eigen naam aan te geven.'

Straks wordt het budget, dat dit jaar 2,5 miljoen bedroeg, met één miljoen verhoogd. 'Dat budget is nu al rond.'

Zo'n bedrag is peanuts in 1B, maar Van De Weghe is niet van plan om het geweer van schouder te veranderen en plots een legioen ervaren buitenlanders aan te kopen. Ervaren spelers zal hij dit keer wel halen, 'maar we doen voort met wat we nu doen: jonge Vlaamse of Belgische spelers een kans geven, die in 1A nauwelijks en bij andere clubs in 1B geen kansen krijgen. Elk jaar veranderen we hooguit twee of drie spelers, waardoor wij nog een echt ploeggevoel hebben, met spelers die vrienden van mekaar zijn. Ik zal straks waarschijnlijk ook de enige Vlaamse voorzitter zijn in 1B.'

Verder kijkt Van De Weghe voorlopig niet: 'Laten we maar eens zien wat 1B ons brengt. Wat er ook gebeurt, één ding is zeker: ik zal de club nooit achterlaten met een deficiet.'

