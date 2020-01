Huidig Cercle-voorzitter Frans Schotte zal komende dinsdag een stap opzij zetten. Vincent Goemaere volgt hem meer dan waarschijnlijk op.

Het zat eraan te komen: de laatste tijd trad Cercle-bestuurder Vincent Goemaere (47) vaker op de voorgrond. De CEO en founder van het Brugse bedrijf Stardekk.com (Cloud Hotel & Restaurant software) werd al langer getipt als toekomstig voorzitter van de Vereniging. Hij aanvaardde de uitdaging om Frans Schotte op te volgen. Dinsdag zal de raad van bestuur de wissel zo goed als zeker bekrachtigen.

Frans Schotte is 72 en treedt terug. Bij Cercle Brugge is hij als voorzitter aan zijn tweede 'ambstermijn' bezig. In 2002 volgde hij Paul Ducheyne op als voorzitter. Die functie legde hij in december 2011 neer. Maar in november 2014 werd hij opnieuw voorzitter. Toen volgde hij Paul Vanhaecke op.

Frans Schotte, ex-CEO van Standaard Boekhandel, is sinds eind 2011 ook voorzitter van de Gezinsbond.

Het zat eraan te komen: de laatste tijd trad Cercle-bestuurder Vincent Goemaere (47) vaker op de voorgrond. De CEO en founder van het Brugse bedrijf Stardekk.com (Cloud Hotel & Restaurant software) werd al langer getipt als toekomstig voorzitter van de Vereniging. Hij aanvaardde de uitdaging om Frans Schotte op te volgen. Dinsdag zal de raad van bestuur de wissel zo goed als zeker bekrachtigen.Frans Schotte is 72 en treedt terug. Bij Cercle Brugge is hij als voorzitter aan zijn tweede 'ambstermijn' bezig. In 2002 volgde hij Paul Ducheyne op als voorzitter. Die functie legde hij in december 2011 neer. Maar in november 2014 werd hij opnieuw voorzitter. Toen volgde hij Paul Vanhaecke op.Frans Schotte, ex-CEO van Standaard Boekhandel, is sinds eind 2011 ook voorzitter van de Gezinsbond.