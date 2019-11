De Europese voetbalbond UEFA heeft het beroep van Club Brugge tegen de schorsing van Ruud Vormer verworpen. De Nederlander moet ook zijn derde schorsingsdag uitzitten en mist zo het cruciale duel tegen Galatasaray.

Club Brugge zal ook op de vijfde speeldag van de Champions League en de cruciale verplaatsing naar Galatasaray niet kunnen rekenen op captain Ruud Vormer. De Disciplinaire Commissie van de Europese Voetbalbond UEFA heeft het beroep van blauw-zwart tegen de drie wedstrijden schorsing voor de Nederlander verworpen. Vormer, die al twee partijen uitzat, ontbreekt 26 november dus ook in Istanboel.

Vormer kreeg de zware schorsing van drie duels voor zijn uitsluiting en "beledigend taalgebruik tegenover een wedstrijdofficial" tijdens de match van de tweede speeldag bij Real Madrid (2-2). Bij het verlaten van het terrein zou hij de Bulgaarse scheidsrechter Georgi Kabakov verwensingen naar het hoofd hebben geslingerd. Real Madrid maakte meteen daarna de 2-2, wat ook de eindstand was.

Door de schorsing kon Club geen beroep doen op Vormer in de twee CL-wedstrijden tegen Paris Saint-Germain. Blauw-zwart verloor thuis met 0-5 en pakte in Parijs net geen punt (1-0). Club hoopte in beroep de schorsing terug te brengen tot twee speeldagen, maar vangt dus bot. Pas voor het afsluitende thuisduel in de groepsfase tegen Real (11 december) zal Club zijn aanvoerder recupereren.

Club (2 ptn) staat in groep A derde, net voor Galatasaray (1 ptn). PSG (12 ptn) en Real (7 ptn) voeren de poule aan.