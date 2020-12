Hoofdredacteur Jacques Sys neemt het voetbalweekend onder de loep met het afscheid van Philippe Montanier bij Standard en ook Ivan Leko bij Antwerp?

Met Philippe Montanier werd dit seizoen de achtste trainerswissel doorgevoerd.

...

Met Philippe Montanier werd dit seizoen de achtste trainerswissel doorgevoerd.Jacques Sys: 'Terwijl het nog niet zo lang geleden is dat hij een meerwaarde voor ons voetbal werd genoemd. Montanier zette een solide defensie neer en liet een jonge voetballer als Nicolas Raskin helemaal openbloeien. Er waren aanvankelijk veel vragen over de Fransman maar die werden toen snel weggeveegd. Onder Montanier, zo werd er gezegd, hing er bij Standard een sfeer van sereniteit rond de ploeg, ook langs de lijn waarin hij de antipode bleek van zijn voorganger Michel Preud'homme.'Nu blijft daar niets van over. Er zit geen lijn meer in het spel, geen enthousiasme. Verschillende spelers zijn uit vorm. Dat de keeper, Arnaud Bodart, de beste man is, zegt veel. De kern van Standard is niet breed genoeg om op alle fronten mee te strijden. Door die Europese wedstrijden begon de opeenvolging van alle matchen te zwaar te worden. Het is de vraag in hoeverre dat de schuld is van Montanier. Het is zeker de schuld van Montanier niet dat er in drie jaar twaalf miljoen euro werd geïnvesteerd in aanvallers die niet scoren. Standard gaat nu de nodige tijd nemen voor de zoektocht naar een nieuwe trainer. Dat zal niet gemakkelijk zijn, want veel geld is er niet. En het lijkt me ondenkbaar dat Michel Preud'homme het overneemt. Die zou wel gek zijn als hij dat doet.'Intussen kondigt er zich nog een trainerswissel aan: Ivan Leko staat op het punt Antwerp te verlaten voor een Chinese club.Sys: 'Hij kan daar drie tot vier keer meer verdienen en dan neem je er de nadelen maar bij: dat je in een heel andere voetbalcultuur terechtkomt en jezelf onderdompelt in de anonimiteit. Ik vind het vreemd dat Antwerp geen enkele poging doet om hem te houden. Terwijl Leko toch goed werk verrichtte. Al ging het de laatste weken wat minder en hoorde je weer twijfels. Maar zo gaat dat in het voetbal, kijk maar naar Standard. Bij Antwerp is de druk al even moordend.'Het jaar loopt ten einde. Wat vond je het meest opmerkelijke in deze competitie?Sys: 'De wedstrijden in een leeg decor, in een stadion vol kilte. Ik blijf het onnatuurlijk vinden en het is een van de redenen waarom er, naast de coronabesmettingen, zoveel wisselvalligheid zit in deze competitie. Thuiswedstrijden leveren geen voordeel meer op. Het zal helaas nog een hele tijd de realiteit blijven. Voetballers moeten ermee omgaan en zich aan de regels houden. Dat er bij Cercle Brugge drie spelers werden betrapt tijdens een lockdownfeestje tart iedere verbeelding. Terwijl Cercle staat voor normen en waarden. Maar het toont dat sommige voetballers zich onaantastbaar wanen.'Natuurlijk zaten er veel mooie momenten in deze competitie. De manier waarop OH Leuven en Beerschot zich aanpasten aan 1A bijvoorbeeld, al is het jammer dat Beerschot nu in korte tijd zoveel wedstrijden moet afwerken en de cadans dreigt kwijt te raken. Zelf vind ik de prestaties van KV Oostende zeer opmerkelijk. Als je ziet dat ze quasi met een nieuw elftal spelen en veilig in de middenmoot staan, dan is dat toch vooral de verdienste van trainer Alexander Blessin, die altijd aan zijn concept en manier van voetballen vasthield. Dat wil iedere trainer wel, maar steeds weer merk je dat er concessies worden gedaan. In Oostende niet. Ook niet toen het minder liep.'