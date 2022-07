Elke maandag blikt Jacques Sys, hoofdredacteur van Sport/Voetbalmagazine, terug op het voorbije voetbalweekend. Deze keer: over de moeizame zege van Club Brugge, te vroege conclusies en de trouwe Standardfans

Club Brugge haalde het maar moeizaam van KRC Genk.

Jacques Sys: 'Het seizoen begon voor Club zoals het vorige eindigde: het won dankzij Simon Mignolet. Dat zegt genoeg. Er zaten veel pijnpunten in het spel. Brandon Mechele kreeg absoluut geen greep op Cyriel Dessers en het middenveld viel te licht uit. Mbamba werd aan zijn lot overgelaten en Vormer is gewoon te traag.

'Al goed dat Casper Nielsen werd aangetrokken. Ik neem aan dat die volgende zondag in Eupen vanaf de eerste minuut speelt. Van de andere kant is er de verdere doorbraak van Skov Olsen en de klasse van Ferran Jutgla, die met twee assists Charles De Ketelaere deed vergeten.

'Het is een beetje pijnlijk dat De Ketelaere weigerde te spelen. Die hele transfersoap knaagt duidelijk aan hem, terwijl hij een heel volwassen indrukt maakt en zeer nuchter door het leven stapt. Charles moet gewoon rustig blijven. Die overgang naar AC Milan komt er wel, je merkt dat dergelijke dossiers vaak lang aanslepen.

'Kijk naar de transfer van Robert Lewandowski van Bayern München naar Barcelona. Die leek aanvankelijk ook te struikelen over de transferprijs.'

KRC Genk maakte op Club Brugge wel een zeer sterke indruk.

Jacques Sys: 'Zeker het eerste halfuur, toen Club echt werd overklast. Alleen moet je de kansen natuurlijk afmaken. En moet Wouter Vrancken, die zijn ploeg goed op de tegenstander had ingesteld, wat rustiger blijven langs de lijn. Zoals Carl Hoefkens dat deed. Ik vond hem veel serener dan als assistent van Alfred Schreuder.

'Van de andere kant zijn we natuurlijk nog maar één speeldag ver. Als je hoort dat de supporters van KV Kortrijk nu al om het ontslag van Karim Belhocine vragen en als je constateert dat Michael Frey plots twee keer scoort voor Antwerp, terwijl hij na de komst van Janssens uitgerangeerd leek...

'Een belangrijke zege voor Antwerp wel, want de vrees blijft dat de Nederlanders daar te veel hun stempel gaan drukken. Hopelijk passen zij zich aan de club aan en hoort het niet omgekeerd te zijn.'

Wat heeft je het meest verbaasd op de eerste speeldag?

Jacques Sys: 'De 19.000 abonnementen die Standard heeft verkocht. Ook al zeggen de supporters dat het bestuur dat niet verdient. Maar ze willen hun club niet in de steek laten.'

Club Brugge haalde het maar moeizaam van KRC Genk.Jacques Sys: 'Het seizoen begon voor Club zoals het vorige eindigde: het won dankzij Simon Mignolet. Dat zegt genoeg. Er zaten veel pijnpunten in het spel. Brandon Mechele kreeg absoluut geen greep op Cyriel Dessers en het middenveld viel te licht uit. Mbamba werd aan zijn lot overgelaten en Vormer is gewoon te traag.'Al goed dat Casper Nielsen werd aangetrokken. Ik neem aan dat die volgende zondag in Eupen vanaf de eerste minuut speelt. Van de andere kant is er de verdere doorbraak van Skov Olsen en de klasse van Ferran Jutgla, die met twee assists Charles De Ketelaere deed vergeten.'Het is een beetje pijnlijk dat De Ketelaere weigerde te spelen. Die hele transfersoap knaagt duidelijk aan hem, terwijl hij een heel volwassen indrukt maakt en zeer nuchter door het leven stapt. Charles moet gewoon rustig blijven. Die overgang naar AC Milan komt er wel, je merkt dat dergelijke dossiers vaak lang aanslepen.'Kijk naar de transfer van Robert Lewandowski van Bayern München naar Barcelona. Die leek aanvankelijk ook te struikelen over de transferprijs.'KRC Genk maakte op Club Brugge wel een zeer sterke indruk.Jacques Sys: 'Zeker het eerste halfuur, toen Club echt werd overklast. Alleen moet je de kansen natuurlijk afmaken. En moet Wouter Vrancken, die zijn ploeg goed op de tegenstander had ingesteld, wat rustiger blijven langs de lijn. Zoals Carl Hoefkens dat deed. Ik vond hem veel serener dan als assistent van Alfred Schreuder.'Van de andere kant zijn we natuurlijk nog maar één speeldag ver. Als je hoort dat de supporters van KV Kortrijk nu al om het ontslag van Karim Belhocine vragen en als je constateert dat Michael Frey plots twee keer scoort voor Antwerp, terwijl hij na de komst van Janssens uitgerangeerd leek... 'Een belangrijke zege voor Antwerp wel, want de vrees blijft dat de Nederlanders daar te veel hun stempel gaan drukken. Hopelijk passen zij zich aan de club aan en hoort het niet omgekeerd te zijn.'Wat heeft je het meest verbaasd op de eerste speeldag?Jacques Sys: 'De 19.000 abonnementen die Standard heeft verkocht. Ook al zeggen de supporters dat het bestuur dat niet verdient. Maar ze willen hun club niet in de steek laten.'