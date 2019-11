Stijn Vreven werd vandaag voorgesteld als de nieuwe coach van Lokeren, dat momenteel laatste staat in 1B. 'Ik heb de passie om de ploeg beter te maken.'

Zondag werd Glen De Boeck nog aan de kant geschoven, drie dagen later zit er alweer iemand nieuw in zijn stoel. Stijn Vreven, die zelf nog maar recent ontslagen werd bij Beerschot zit dan ook met een 'dubbel gevoel' bij Lokeren. 'De reden waarom ik hier zit is omdat er eerder iemand ontslagen werd. Ik ken dat gevoel, want mij overkwam dat ook een tijdje geleden. Ik ga wat hier eerder werd neergezet door De Boeck nu verder gebruiken met de toevoeging van mijn eigen accenten en visie', begon Vreven zijn voorstelling.

Lokeren doet het verre van goed. De Waaslandse club staat momenteel voorlaatste in 1B. 'Gelukkig kan het in het voetbal allemaal heel snel gaan. Ik denk dan natuurlijk in de meest positieve zin van het woord. Ik heb de voorzitter dan ook mijn visie kunnen overbrengen. Blijkbaar was hij meteen mee in het verhaal. Ik heb de passie om deze ploeg beter te maken en ik ga onmiddellijk aan de slag', vervolgde Stijn Vreven.

Het is kort dag op Daknam. Nog slechts 13 wedstrijden voor het doek valt over de reguliere competitie in 1B. 'Ik weet maar al te goed dat Lokeren in een weinig benijdenswaardige positie staat. Eigenlijk is het ontoelaatbaar dat deze club onderaan het klassement bengelt. Ik zit hier omdat ik geloof in de club en in het spelerspotentieel', gaf Stijn Vreven mee.

Het lijkt haast alsof het voorbestemd was, maar Lokeren trekt voor zijn eerste wedstrijd onder de nieuwe coach meteen naar Beerschot, het ex-team van Vreven. "Het is dit weekend niet Beerschot tegen Vreven maar Beerschot tegen Lokeren. Ik heb geen rancunes. Maar ik weet ook wel dat dit meteen mooi is voor de buitenwereld, een coach die met zijn nieuwe ploeg meteen zijn oud team gaat bekampen. Dit is een club met traditie en ik wil dat het opnieuw heel goed gaat met dit Sporting Lokeren', besloot Vreven.