In Vilvoorde moet je de entourage van Yannick Carrasco niet meer overtuigen van zijn bloedvorm. 'Je ziet nu meer een werkmachine.'

Thibaut Courtois en Eden Hazard kregen op het oefencentrum van Tubeke vermoedelijk al eens een neuriënde Yannick Carrasco naast zich, met het melodietje 'Campeones'. De 27-jarige Brusselaar mag dit doen, nadat Atlético Madrid in het slot van het kampioenschap in de Primera División zich beter en sterker toonde dan Real.

Sport/Voetbalmagazine bracht in de collegezaal van de stad Vilvoorde zijn entourage samen aan tafel: mama Carmen, broer Hakim, burgemeester Hans Bonte en de jeugdvrienden Dalil, Hakim en Mylan.

Hakim Saifi: 'De titel van Atlético, daarin is het aandeel van Yannick met zijn goals en assists groot. Hoe hij met zijn doorzettingsvermogen de hele linkerflank bestreek, maar ook de ruimtes vond, goed Luis Suárez opzocht om te combineren... Fenomenaal. Diego Simeone zag dat ook. Hij rekende op hem en Angel Correa als verschilmakers.'

Mylan Carrasco: 'Yannick was één van de belangrijkste steunpilaren in de terugronde. Door Simeone vergrootte zijn werkkracht. Hij kan nu een volledige wedstrijd op en neer draven én ook nog eens wedstrijdbepalend zijn.'

Hans Bonte: 'Je ziet nu meer een werkmachine, waar gedetailleerd aan werd gesleuteld. Yannick neemt meer ruimte in. Vroeger volgde hij altijd heel nauwgezet en plichtbewust de vaste loopacties. Daardoor werd hij beperkt in zijn creativiteit. Maar de laatste maanden ging hij wat buiten de lijntjes, hetgeen ook een positieve impact had op de resultaten.'

Dalil Zghiri: 'Hij heeft die vrijheid nodig. Yannick met de bal aan de voet, dat blijft een ongelofelijke artiest. Hoe hij tegen Barcelona de bal tussen de benen van de keeper schuift, dat kan enkel door veel beheersing, overzicht en rust.'

Hakim: 'In zijn hoofd heeft hij nu het volledige vertrouwen van de coach, wat altijd een surplus betekent. Simeone zag ook dat Yannick er stond in de belangrijke duels.'

Carmen Carrasco: 'De coach is iemand die constant pusht, daar heeft hij geen probleem mee. Yannick is sowieso iemand die nooit opgeeft.'

Hakim: 'Honderd procent akkoord. Ik krijg plots een flashback. Zelfs een eenvoudig partijtje padel wil Yannick niet verliezen.'

Carmen: 'Hij is een slechte verliezer.'

Jeremy da Silva: 'Op dat niveau heb je dat nodig, daar kan je niet zonder die grinta. Bij Yannick geldt dat voor elk spelletje.'

