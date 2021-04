Hoe verlopen de komende vrije maanden voor de 1A-clubs die geen play-offs spelen en degradant RE Mouscron nu de competitie voor hen werd afgesloten? Een stand van zaken.

Beerschot trainde vorige week donderdag voor het laatst onder Will Still. Centrale verdediger Denis Prisjinenko (29), sinds zijn komst op het Kiel in juli 2016 uitgegroeid tot een cultfiguur, vertrekt als eindecontractspeler. Dat geldt ook voor Grégory Grisez (31), Yan Vorogovskiy (24) en Loris Brogno (28). Over het lot van de vier huurspelers (onder wie Zakaria Bakkali van Anderlecht) werd nog geen beslissing genomen.

Bij Zulte Waregem houdt nog sessies tot eind deze week. Vanaf midden mei krijgen alle profs een individueel programma, zodat ze bij de hervatting van de collectieve trainingen (vermoedelijk rond 7 juni) al over de juiste basisconditie beschikken. Middenvelder (19) trekt transfervrij naar YR KV Mechelen. Marc Brys wil met OH Leuven blijven trainen en oefenwedstrijden spelen tot ergens in mei. Een specifieke datum werd daar nog niet aan vastgekoppeld. Met alle spelers (een tiental) die einde contract zijn, wordt nog gesproken. Pierre-Yves Ngawa (29) verlengde tussentijds tot 2023. Sascha Kotysch (32) stopt gedwongen door een aanslepend knieletsel. Jérémy Perbet (36) trekt naar RFC Liège, Tom Van Hyfte (34) ging in op het aanbod van het ambitieuze Mandel United. Beñat San José bracht zijn troepen van KAS Eupen voor een laatste keer samen vorige week donderdag. De Spaanse coach is einde contract am Kehrweg en kreeg vandaag/dinsdag te horen dat hij volgend seizoen niet meer hoeft terut te keren bij de Oostkantonners. Bedoeling is om op 15 juni te hervatten. Bij Charleroi is de leegte momenteel het grootst. De overeenkomst met coach Karim Belhocine werd in onderling overleg ontbonden. Mehdi Bayat kondigde aan dat de spelersgroep tot 14 mei verder doet. De grote baas bij de Carolo's moet straks minstens de helft van zijn kern vernieuwen, want een aantal huurlingen ( Kaveh Rezaei, Lukasz Teodorczyk, maar ook Jordan Botaka, Cristian Benavente en Cédric Kipré) zullen op 1 juli niet meer op de club vertoeven. De naam van de nieuwe trainer wordt verwacht voor 12 juni, als er weer voor het eerst wordt samengekomen. KV Kortrijk doet onder Luka Elsner verder tot donderdag 13 mei. Daarop volgt een vakantieperiode voor vier weken. Peter Maes vond het voor STVV raadzaam om op dinsdag 20 april voor het laatst samen te komen en wat ontspannende partijtjes tennisvoetbal in groepjes van vijf te organiseren. Op 28 mei worden de spelers terug in België verwacht voor coronatesten, met als insteek om op 7 juni de voorbereiding aan te vangen. Duckens Nazon (27), Ibrahima Sory Sankhon (25) en Samuel Asamoah (27) keren straks niet meer terug. Bij de huurspelers ( Júnior Pius, Daiki Hashioka, Dimitri Lavalée) werd gepolst naar hun intenties, Facundo Colidio en Georges Vagiannidis keren normaal terug naar Inter. Tatsuya Ito, Jhonny Lucas, Ko Matsubara, Wolke Janssens en Nelson Balongo passen niet meer in de toekomstplannen. Cercle Brugge trok vanaf maandag voor een stage naar Jupille, die morgen/donderdag wordt afgesloten. Vanaf vrijdag gaat Yves Vanderhaeghe met de technische staf naar Monaco, om daar een week lang gesprekken te houden, training te geven aan beloften uit de A-kern en zo een inschatting te maken voor een squad planning volgend seizoen bij de vereniging. Op 7 juni wordt gestart met de medische en fysieke proeven, een week later de eerste groepstraining gehouden. Merveille Goblet (26) is doelman op overschot, Jérémy Taravel (34) en Calvin Dekuyper (21) krijgen geen nieuwe deal. Kylian Hazard (25, 2023) plaatste zichzelf buitenspel. Bij degradant RE Mouscron werd meteen een week vakantie ingepland, om de (mentale) klap te verteren. Gisteren/dinsdag zou de technische staf beslissen wat er nog zou volgen. De Franse hoofdaandeelhouder Gérard Lopez blijft de Henegouwers trouw, heel wat van Lille OSC geleende profs keren straks terug naar Noord-Frankrijk.