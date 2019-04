De vrouwenploeg van AA Gent heeft de Beker van België op zak gestoken. La Gantoise klopte maandag in de finale in Denderleeuw Standard met 2-0.

Gent begon sterk, en Marie Minnaert (12.) opende al vroeg de score. Standard moest achtervolgen, maar schoot zich iets voor rust zelf in de voet met rood van Ellen Charlier. In de tweede periode zetten de Luikenaars alles op alles, en Gent loerde op de counter. Bij het ingaan van het slotkwartier besliste invalster Mariam Abdulai Toloba (78.), met een strakke plaatsbal, de match.

Gent sleepte de trofee al een keer, in 2017, in de wacht. Toen haalde La Gantoise het in de eindstrijd van Anderlecht. De Rouchettes waren titelverdediger en wonnen de Beker al achtmaal (in 1986, 1989, 1990, 1995, 2006, 2012, 2014 en 2018). Vorig jaar trokken ze in de finale aan het langste eind tegen Racing Genk, dat Standard deze editie in de halve finales uitschakelde.