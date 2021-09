De directie van de VRT heeft Sporza-journalist Eddy Demarez en een andere medewerker een sanctie opgelegd naar aanleiding van diens uitspraken over de Belgian Cats na de Olympische Spelen. Dat meldt de openbare omroep donderdag. De VRT geeft geen details over de inhoud van de sanctie.

Bij de uitzending van de huldiging van de teruggekeerde Belgian Cats deed Eddy Demarez begin augustus via het nog openstaande videokanaal een aantal ongepaste uitlatingen over de vermeende geaardheid, het fysieke voorkomen of de naam van de Belgische basketbalvrouwen. De uitspraken veroorzaakten veel verontwaardiging en kritiek en de VRT zette de sportjournalist op non-actief.

Demarez staat momenteel nog altijd op non-actief. Ondertussen is er een advies van de integriteitscommissie van de VRT. 'Deze stelt vast dat er een zware inbreuk is geweest op de integriteitscode. De directie heeft daarna beslist om zowel Eddy als de andere betrokken medewerker een sanctie op te leggen. Over de inhoud daarvan wordt niet ingegaan, om privacyredenen', luidt het donderdag bij de openbare omroep.

Daarnaast wil de VRT vooral inzetten op remediëring van de betrokken medewerkers. 'Bovendien komt er ook een traject over inclusie en integriteit voor de hele sportredactie', luidt het. De openbare omroep laat zich hierin adviseren door externe organisaties en is ook in gesprek met de Belgian Cats.

De commotie die er afgelopen zomer was over die uitspraken leidde donderdag in de commissie Media van het Vlaams Parlement tot een botsing tussen Vlaams Belang en de andere partijen. Zo bestempelde Vlaams Belang-parlementslid Klaas Slootmans de uitspraken als een 'faits divers'. 'De enige fout die hij gemaakt heeft, is dat hij zijn 'machine' (micro) niet heeft afgezet', aldus Slootmans. 'U toont uw ware gelaat. Dit is ronduit homofoob', reageerde Vooruit-parlementslid Katia Segers.

