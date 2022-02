Voor het zoveelste jaar op rij doen onze Belgische clubs het financieel niet al te goed. Uit de cijfers van de Licentiecommissie blijkt woensdag namelijk dat slechts 6 van de 24 Belgische profclubs vorig jaar groene cijfers konden voorleggen. In totaal verloren onze club 139 miljoen euro.

Laten we beginnen met de positieve cijfers. KV Mechelen, KV Kortrijk, Mouscron, Zulte Waregem, Club Brugge en Charleroi konden een positief rapport voorleggen. Met een winst van 1.478.001 euro deden de Carolo's deden de Carolo's het het beste van alle profclubs, net voor Club Brugge dat afklopte op ongeveer 1.350.000 euro.

Die winstmarges zijn echter verwaarloosbaar als we de negatieve cijfers van de 16 ander profclubs in België erbij nemen. Vooral Anderlecht kende met een verlies van 29 miljoen euro opnieuw een financieel dramatisch jaar, gevolgd door andere topclubs als Standard (17 miljoen euro) en Antwerp (11 miljoen). Maar niet enkel de top doet het slecht, ook OH Leuven (ruim 16 miljoen euro verlies) en KAS Eupen (13 miljoen) legden een erg slecht rapport voor. En ook leider Union deelde mee in de klappen met een verlies van 9 miljoen euro.

De laatste jaren gaat het steeds slechter met de rekeningen van onze Belgische clubs. Vorig jaar was het totaalverlies 53,6 miljoen euro, dit jaar steeg dat naar boven de 139 miljoen!

Club Resultaat Charleroi 1.478.001 € Club Brugge 1.349.011 € Zulte Waregem 843.494 € Moeskroen 665.732 € Kortrijk 433.767 € KV Mechelen 97.987 € RWDM -392.161 € Lierse -896.816 € KMSK Deinze -1.355.558 € Cercle Brugge -1.612.500 € Seraing -2.748.113 € KRC Genk -2.998.563 € KAA Gent -4.010.698 € KV Oostende -4.048.539 € Waasland-Beveren -4.070.986 € STVV -4.805.391 € Beerschot -5.802.795 € Westerlo -7.211.392 € Lommel -7.334.346 € Union -9.212.251 € Antwerp -11.190.035 € Eupen -13.432.891 € OH Leuven -16.465.572 € Standard -17.573.898 € Anderlecht -29.354.621 € TOTAAL -139.649.136 €

Laten we beginnen met de positieve cijfers. KV Mechelen, KV Kortrijk, Mouscron, Zulte Waregem, Club Brugge en Charleroi konden een positief rapport voorleggen. Met een winst van 1.478.001 euro deden de Carolo's deden de Carolo's het het beste van alle profclubs, net voor Club Brugge dat afklopte op ongeveer 1.350.000 euro.Die winstmarges zijn echter verwaarloosbaar als we de negatieve cijfers van de 16 ander profclubs in België erbij nemen. Vooral Anderlecht kende met een verlies van 29 miljoen euro opnieuw een financieel dramatisch jaar, gevolgd door andere topclubs als Standard (17 miljoen euro) en Antwerp (11 miljoen). Maar niet enkel de top doet het slecht, ook OH Leuven (ruim 16 miljoen euro verlies) en KAS Eupen (13 miljoen) legden een erg slecht rapport voor. En ook leider Union deelde mee in de klappen met een verlies van 9 miljoen euro.De laatste jaren gaat het steeds slechter met de rekeningen van onze Belgische clubs. Vorig jaar was het totaalverlies 53,6 miljoen euro, dit jaar steeg dat naar boven de 139 miljoen!