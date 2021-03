VV Tielt blaast dit jaar honderd kaasjes uit. De club zou dolgelukkig zijn als het zijn verjaardag kan vieren met een renovatie van de infrastructuur.

Amateurvoetbalploegen die businessloges hebben, zo zijn er niet veel. VV Tielt speelt sinds de jaren zeventig op het complex aan de Pontweg, toen nog onder de naam KFC Tielt. Enkele ambitieuze middenstanders zetten destijds hun schouders onder de club én richtten daarbij een zelf gefinancierde lounge op naast de kantine.

'Die staat achter het doel en van daaruit kan je de wedstrijd perfect volgen. Tegenwoordig is dat eigenlijk een extra kantine tijdens thuiswedstrijden van ons fanionelftal en het is voor iedereen beschikbaar. Drie à vier keer per seizoen organiseren we wel nog vipevenementen, maar die gaan door in de eigenlijke kantine omdat die groter is', lacht Steven Kindt, Tielts bestuurslid sinds 2001.

Hoewel het chic klinkt, is de realiteit wel even anders. De gebouwen rond het terrein van de Tieltenaars zijn nooit gerenoveerd en dat begint frustrerend te worden. 'Onze infrastructuur is verouderd, de tijd is hier blijven stilstaan. De tribunes, de kleedkamers, onze kantine en de loges... ze zijn gedateerd. Er lopen voorzichtige gesprekken met het stadsbestuur - het besef van de noodzaak groeit daar ook wel - maar de renovatie is nog geen topprioriteit', legt het langst zittende bestuurslid van VV Tielt uit.

De zelf gefinancierde businesslounge van VV Tielt. 'Tegenwoordig is dat eigenlijk een extra kantine tijdens thuiswedstrijden van ons fanionelftal en het is voor iedereen beschikbaar.' © VV Tielt

Een buffer

In de jaren tachtig werd in het stadje een tweede voetbalclub opgericht, SK Tielt. Dat bleek geen succes, want na een onstabiele periode vanaf 1990 moesten beide Tieltse clubs al in 2000 fuseren. VV Tielt was geboren: 'Eigenlijk duwden we elkaar in een neerwaartse spiraal. We bereikten toen ook ons dieptepunt en belandden even in derde provinciale. Die erfenis hebben we begin deze eeuw wel meegedragen.'

Sindsdien is er volgens Steven Kindt goed gewerkt en heeft de club een financiële buffer opgebouwd. Die is belangrijk om door een crisis te komen zoals we nu meemaken. 'Ik ga onze boeken niet blootgeven, maar je begrijpt dat dit voor een amateurclub toch een verlies tussen de tien- en twintigduizend euro betekent. Hoewel enkele trouwe sponsors nu een jaartje overslaan, raken we wel door dit jaar. Een tweede jaar zouden we misschien ook overleven', verzekert de bestuurder.

Verhalen over groteske tekengelden, daar doen de kanaries niet aan mee. 'We werken samen met een sociaal bureau om de loonfiches op te maken, waardoor onze spelers duidelijk weten wat ze verdienen voor een punt of voor drie punten én hoeveel bedrijfsvoorheffing daarop wordt belast. Daar wijken we niet van af en zo komt niemand voor een verrassing te staan', klinkt het streng.

Kosovaars international

In de jaren vijftig kwam de vereniging uit in de bevorderingsreeks, de vierde trede op de Belgische voetballadder. Toen bezochten wekelijks bijna 2000 fans de thuiswedstrijden van stamnummer 218. 'Nu zijn dat tussen honderd en tweehonderd toeschouwers. Bij een derby gaat dat richting vierhonderd supporters. Dat is spijtig. Er was destijds nog geen Telenet of Eleven met zo'n groot aanbod op de televisie, dus moesten de mensen live gaan kijken', betreurt Kindt. 'Gelukkig hebben we een grote jeugdwerking waardoor er in normale tijden veel volk in onze kantine is.'

Die grote jeugdwerking is mede gegroeid dankzij een migratiestroom naar de Tieltse industriegebieden. De laatste decennia won de club aan diversiteit en het heeft er zelfs een Kosovaars international aan overgehouden. 'Samir Ujkani heeft hier tot zijn tiende gespeeld en is via Harelbeke en Anderlecht naar de Serie A in Italië geraakt. Dat is een mooi voorbeeld van hoe mensen van verschillende afkomsten hier kunnen integreren. Het doet me deugd om ook die ouders te zien openbloeien, want ook zij willen nieuwe mensen in de stad leren kennen', lacht Kindt trots.

