De Henegouwse voetbalclub RAAL La Louvière wil een stadion van 16 miljoen euro bouwen.

Dat melden La Libre Belgique, L'Echo en de kranten van Sudpresse.

Het plan werd vrijdag ingediend bij het stadsbestuur, dat nog groen licht moet geven. Het stadion zou 8.600 plaatsen tellen en daarmee voldoen aan de Europese normen. Het zou komen op de site van de huidige infrastructuur, die niet meer voldoet aan de ambities van de amateurclub.

'Al 50 jaar is er geen compleet nieuw stadion van deze omvang gezet in Wallonië', zegt voorzitter Salvatore Curaba. 'Het is een geweldige gok. Nooit heeft een amateurclub zoveel geïnvesteerd in een stadion.'

Salvatore Curaba © Belga

