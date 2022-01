In augusutus 2020 werd de toen 18-jarige Hakim Luqman vooorgesteld bij KV Kortrijk. De eerste Maleisische voetballer in 1A. Anderhaf jaar later en met in totaal één wedstrijd in de benen, zocht KW.be hem op.

Bij KVK debuteerde Lucky op 23 oktober 2020 tegen Anderlecht met een invalbeurt na 74 minuten en daar is het sindsdien bij gebleven. Maar hij is nog altijd gelukkig in Kortrijk, benadrukt hij. 'Natuurlijk. Kortrijk geeft mij alles. De mensen zijn fantastisch en ik ben blij dat ik hier het Europese voetbal kan leren spelen. In het begin was het moeilijk, maar intussen ben ik aangepast. Mijn ploegmaats motiveren en pushen mij, zij zijn als vrienden voor mij. Soms vraagt Kristof D'haene mij met andere spelers mee om in de stad koffie te gaan drinken. Ik moet gewoon nog meer werken en nog beter worden. Mijn tijd komt wel.'

In Kortrijk werd Luqman in de zomer van 2020 ondergebracht bij het gezin van Arnout Vercruysse en zijn twee kinderen. Maar die zagen hem vorige maand niet veel. Met de nationale A-ploeg van Maleisië moest hij in Azië vier WK-kwalificatiewedstrijden spelen.

Hij tekende bij KVK voor vijf jaar. Maar nu hij niet speelt, stelt zich de vraag: zou hij niet beter uitgeleend worden aan een club waar hij meer speelkansen krijgt?

Hakim Luqman: 'Of dat een optie is, moet je aan mijn manager vragen. Mijn doel is hier in het eerste elftal te spelen. Daar droom ik van. Mijn toekomst ligt in Kortrijk.'

Arnout Vercruysse: 'De bedoeling was van in het begin om na twee jaar een evaluatie te maken en dan de volgende stap te nemen in zijn progressie als voetbalspeler. Misschien is het tijd om zelfstandig te gaan wonen.'

Luqman: 'Misschien volgend seizoen. Ik ken nu mijn weg in de stad en indien nodig kan ik ook dan nog altijd bij Arnout terecht. Dan kan ik hier Maleisisch voor hem komen koken.' (lacht)

'Ik hou van België. Ik hou van Kortrijk. Ik wil hier blijven.'

Vercruysse: 'Misschien kan je naar Zulte Waregem gaan, Lucky.' (lacht)

Luqman: 'Nee, nee.' (lacht)

