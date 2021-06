Gaat hij, of gaat hij niet, na afloop van dit EK? Zijn contract loopt tot het einde van het WK in Qatar, december 2022. Maar, en dat is geen geheim: er is belangstelling vanwege de Europese top. Speelt er iets? Een stand van zaken met zijn waarnemer Jesse De Preter.

'Toen we bijtekenden, hebben we nooit gedacht aan een vervroegd vertrek,' zegt De Preter, 'maar de carrousel stopt niet met draaien en het is duidelijk dat Roberto op de shortlist staat van diverse grote ploegen. Zeker toen op een gegeven moment teams als Inter, Juve, Real, Tottenham en andere een keuze moesten maken. Ik zou liegen mocht ik zeggen dat er de voorbije drie jaar géén belangstelling was of geen min of meer concrete vragen. Het is soms zeer ver gegaan.

'In mijn ogen is dat normaal, want hij maakt deel uit van de tien populairste coaches ter wereld. Al vijf jaar toont hij wat hij kan met de Rode Duivels. Er is zijn parcours op het vorige WK, hij bewijst dat hij met internationale sterren kan werken én hij heeft een grote tactische flexibiliteit.'

Luxepositie

Niks wordt uitgesloten als zich een kans voordoet. Maar dat wil niet zeggen dat Martínez deze zomer zéker de nationale ploeg verlaat. De Preter: 'De timing is ook niet goed. Roberto zal zeker niks beslissen voor het einde van het tornooi en de grote ploegen die nog een coach zoeken, hebben dan al hun keuze gemaakt. Met het oog op de voorbereiding voor volgend seizoen is dat geen zorg, clubs kunnen wachten. Wat transfers betreft, is dat ook geen hinderpaal, die markt gaat wellicht niet open voor het einde van de maand juli. Het is eerder hun imago dat hen aanzet om sneller te beslissen. Ze willen geen zomer vol onzekerheid rond hun nieuwe coach. Daarom verwacht ik beslissingen voor het einde van het EK.'

De Preter legt veel nadruk op de comfortabele situatie waarin zijn cliënt verkeert. 'Wat we nu meemaken is een uitzonderlijke situatie: twee grote tornooien op anderhalf jaar tijd. Dat gebeurt misschien nooit meer. Roberto heeft in hele goeie Engelse clubs gewerkt, maar ook in minder goeie. Hij is zich bewust van het geluk dat hij heeft om een nationale ploeg te kunnen leiden die eerste staat op de FIFA-ranking of, als het WK 2022 eraan komt, in het slechtste geval tweede. Dat is een luxepositie.'

Martínez is kandidaat om coach van Barcelona te worden, maar niet voor 2022.' Zaakwaarnemer Jesse De Preter

Naar Spanje of Tottenham?

Maar als een grote ploeg besluit om Roberto Martínez na het EK een aanbod te doen, verlaat hij dan de Rode Duivels?

De Preter: 'Hij is niet op zoek naar iets anders. Maar hij luistert en dat doe ik ook. Als hij signaleert dat hij weg wil, spring ik op een vliegtuig en gaan we onderhandelen. Maar hij is niet bezig om de markt af te speuren. Roberto is compleet gefocust op het EURO. Droomt hij ervan om een grote Europese club te leiden? Ja. Duidelijk. De Spaanse pers belde me recent ook. Dat zijn grote vriend Jordi Cruijff adviseur was geworden van de voorzitter van Barcelona en dat zoiets in zijn voordeel zou kunnen spelen. Is Roberto kandidaat om Barcelona te trainen? Ja, maar niet voor 2022. Hij zal nooit neen zeggen tegen Barça of Real, waar al onderhandelingen zijn geweest.

'Hij heeft het perfecte profiel voor Tottenham, voldoet aan alle criteria, maar zo zijn er nog drie, vier andere coaches. Roberto staat er op hun shortlist, maar op dit moment onderhandelt Mauricio Pochettino daar. Kan Roberto elders meer verdienen? Uiteraard. Twee keer meer zelfs dan nu. Maar dat is niet het hoofddoel, niet het eerste criterium. Roberto is financieel onafhankelijk.'

Lees het volledige stuk over de hete hangijzers van de Rode Duivels, met ook nog Axel Witsel, Eden Hazard en Kevin De Bruyne, in Sport/Voetbalmagazine van 9 juni.

'Toen we bijtekenden, hebben we nooit gedacht aan een vervroegd vertrek,' zegt De Preter, 'maar de carrousel stopt niet met draaien en het is duidelijk dat Roberto op de shortlist staat van diverse grote ploegen. Zeker toen op een gegeven moment teams als Inter, Juve, Real, Tottenham en andere een keuze moesten maken. Ik zou liegen mocht ik zeggen dat er de voorbije drie jaar géén belangstelling was of geen min of meer concrete vragen. Het is soms zeer ver gegaan. 'In mijn ogen is dat normaal, want hij maakt deel uit van de tien populairste coaches ter wereld. Al vijf jaar toont hij wat hij kan met de Rode Duivels. Er is zijn parcours op het vorige WK, hij bewijst dat hij met internationale sterren kan werken én hij heeft een grote tactische flexibiliteit.'Niks wordt uitgesloten als zich een kans voordoet. Maar dat wil niet zeggen dat Martínez deze zomer zéker de nationale ploeg verlaat. De Preter: 'De timing is ook niet goed. Roberto zal zeker niks beslissen voor het einde van het tornooi en de grote ploegen die nog een coach zoeken, hebben dan al hun keuze gemaakt. Met het oog op de voorbereiding voor volgend seizoen is dat geen zorg, clubs kunnen wachten. Wat transfers betreft, is dat ook geen hinderpaal, die markt gaat wellicht niet open voor het einde van de maand juli. Het is eerder hun imago dat hen aanzet om sneller te beslissen. Ze willen geen zomer vol onzekerheid rond hun nieuwe coach. Daarom verwacht ik beslissingen voor het einde van het EK.'De Preter legt veel nadruk op de comfortabele situatie waarin zijn cliënt verkeert. 'Wat we nu meemaken is een uitzonderlijke situatie: twee grote tornooien op anderhalf jaar tijd. Dat gebeurt misschien nooit meer. Roberto heeft in hele goeie Engelse clubs gewerkt, maar ook in minder goeie. Hij is zich bewust van het geluk dat hij heeft om een nationale ploeg te kunnen leiden die eerste staat op de FIFA-ranking of, als het WK 2022 eraan komt, in het slechtste geval tweede. Dat is een luxepositie.'Maar als een grote ploeg besluit om Roberto Martínez na het EK een aanbod te doen, verlaat hij dan de Rode Duivels?De Preter: 'Hij is niet op zoek naar iets anders. Maar hij luistert en dat doe ik ook. Als hij signaleert dat hij weg wil, spring ik op een vliegtuig en gaan we onderhandelen. Maar hij is niet bezig om de markt af te speuren. Roberto is compleet gefocust op het EURO. Droomt hij ervan om een grote Europese club te leiden? Ja. Duidelijk. De Spaanse pers belde me recent ook. Dat zijn grote vriend Jordi Cruijff adviseur was geworden van de voorzitter van Barcelona en dat zoiets in zijn voordeel zou kunnen spelen. Is Roberto kandidaat om Barcelona te trainen? Ja, maar niet voor 2022. Hij zal nooit neen zeggen tegen Barça of Real, waar al onderhandelingen zijn geweest. 'Hij heeft het perfecte profiel voor Tottenham, voldoet aan alle criteria, maar zo zijn er nog drie, vier andere coaches. Roberto staat er op hun shortlist, maar op dit moment onderhandelt Mauricio Pochettino daar. Kan Roberto elders meer verdienen? Uiteraard. Twee keer meer zelfs dan nu. Maar dat is niet het hoofddoel, niet het eerste criterium. Roberto is financieel onafhankelijk.'Lees het volledige stuk over de hete hangijzers van de Rode Duivels, met ook nog Axel Witsel, Eden Hazard en Kevin De Bruyne, in Sport/Voetbalmagazine van 9 juni.