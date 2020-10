Met Zenit, Lazio Roma en Borussia Dortmund komt Club Brugge in een lastige poule terecht. Het zijn niet de grootste Europese kanonnen, maar toch te duchten tegenstanders. Waar liggen de kansen voor blauw-zwart?

Sleutel ligt in RuslandUit de eerste pot, die met de kampioenen en de Europese bekerwinnaars, trok Club Brugge Zenit Sint-Petersburg. Op papier de minste club van de acht, want de Russische kampioen heeft de laagste coëfficiënt. Het is omdat Bayern als kampioen van Duitsland de Champions League won, dat Zenit in de kampioenenpot mag zitten als zevende nationale kampioen.Zenit werd vorig seizoen voor de twee keer op rij kampioen in Rusland. In Europa loopt het echter minder. Sinds het vertrek van Hulk en Axel Witsel werd er geen Champions League meer gehaald tot vorig seizoen. Ook toen zat het als kampioen van Rusland in de eerste pot, maar werd het uiteindelijk laatste in een groep met RB Leipzig, Lyon en Benfica. Dit seizoen kon het in de Russische competitie zijn laatste drie uitwedstrijden niet winnen. In het eigen Jan Breydel maakt Club Brugge dus een kans. Zeker nu de UEFA bekendmaakte dat tot 30 procent van het stadion gevuld mag worden, afhankelijk van de nationale richtlijnen. De sleutelwedstrijd voor de derde plaats in de poule en kwalificatie voor de Europa League ligt dan mogelijk in Rusland. Vorig seizoen wist blauw-zwart ook het hoofd koel te houden in de heksenketel van Galatasaray, waarom dit jaar dan niet in Rusland? Wisselvallig Dortmund Borussia Dortmund is op papier de lastigste klant voor Club Brugge. De vicekampioen van Duitsland telt enkele toptalenten met onder Erling Haaland, Jadon Sancho en de piepjonge Jude Bellingham en Giovanni Reyna. Met ook nog de Belgen Meunier-Witsel-Thorgan Hazard is het ongetwijfeld de ploeg met de meeste kwaliteit in deze poule.Club kan zich tegen Dortmund alleszins optrekken aan de resultaten van twee seizoenen geleden. Toen verloor blauw-zwart in eigen huis nipt van de Borussen met 0-1 en in het Signal Idunapark werd 0-0 gelijkgespeeld. Die Gelbe Wand zal nu, gezien de coronamaatregelen, nog niet half zo indrukwekkend zijn.Bovendien durven de troepen van Lucien Favre weleens wisselvallig te presteren en punten te laten laten liggen tegen kleinere clubs, zoals vorig weekend nog bleek tegen Augsburg (2-0-verlies). Maar de Duitsers zullen er wel op gebrand zijn om als leider naar de volgende ronde te gaan, nadat het in eerdere edities van de Champions League vaak absolute toppers voor de kiezen kreeg (Barcelona en Inter in 2019/20, Tottenham en Real Madrid in 2017/18). Terugkeer van SergejUit de derde pot kwam Lazio Roma. De laatste keer dat de Arenden uit Rome op het kampioenenbal te gast waren, is al dertien jaar geleden, in het seizoen 2007/08. En toen werd het laatste in een groep met Olympiacos, Real Madrid en Werder Bremen. Italiaanse clubs hebben doorgaans een haat-liefdverhouding met Europa. Ook Lazio gaf de laatste jaren weleens niet thuis in de Europa League. Zo liet het zich ringeloren door tegenstanders als Slavia Praag, RB Salzburg, Loedogorets en Fenerbahçe - stuk voor stuk ploegen waar Club Brugge zijn voet naast kan zetten. Vorig seizoen was Lazio, tot het uitbreken van de coronacrisis, wel een van de aantrekkelijkste ploegen uit de Serie A. Het was zelfs lang de belangrijkste uitdager van Juventus voor de titel, maar na de hervatting in juni stortte het kaartenhuisje van coach Simone Inzaghi in. Lazio won nog maar vijf van de laatste twaalf wedstrijden en wist uiteindelijk nog net met een vierde plaats kwalificatie voor de Champions League veilig te stellen.Dit seizoen begon de ploeg niet zo goed aan de Serie A. Vorig weekend werd er nog zwaar verloren van Atalanta met 1-4. Het is dan ook maar de vraag waar de prioriteit van Lazio zal liggen: Champions League of Serie A? Met Ciro Immobile, vorig seizoen topschutter in Italië, en oude bekende Sergej Milinkovic-Savic, heeft Lazio wel enkele uitstekende voetballers in de rangen. De ex-Genkspeler is ondertussen al 25 en kon al naar iedere topclub, maar Lazio wil minstens 100 miljoen euro voor hem. Het zal hoe dan ook een plezier zijn om Sergej terug aan het werk te zien op een Belgische veld.