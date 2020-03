Hoofdredacteur Jacques Sys blikt terug op de sportactualiteit. Vandaag heeft hij het over de vorm van Club Brugge, de degradatiestrijd in 1A en de Omloop Het Nieuwsblad.

Club Brugge herstelde zich in Genk goed van de zware pandoering op Manchester United. Terwijl de kampioen voor deelname aan play-off 1 moet vrezen.Eigenlijk is er wat overdreven gereageerd op dat verlies in Manchester. Het was alsof Club Europees helemaal niet meer meetelt en alles wat eerder was opgebouwd aan diggelen ligt. Terwijl ze eerder op het seizoen toch uitstekend speelden op Real Madrid en op Paris Saint-Germain. Natuurlijk vertoont het spel de laatste weken wat haperingen, maar je kan niet naast de cijfers kijken: nu twaalf punten voor op KAA Gent, één nederlaag in 28 competitiematchen, de bekerfinale en Europese overwintering. Ik lees in De Zondag dat Club in 44 matchen al 25 aanvalscombinaties probeerde en dat dit een ondergraving is van de automatismen. Dat zal best zo zijn, maar van alle clubs in 1A heeft Club na AA Gent nog altijd de meest goals gemaakt. Dan vraag je je af: op welke manier zouden ze door de competitie gedonderd zijn met efficiënte spitsen? Stonden ze nu dan twintig punten voor? KRC Genk heeft zijn lot nog steeds in eigen handen, twee keer winnen volstaat. Er is onder Hannes Wolf veel meer enthousiasme in de ploeg gekomen. Ook tegen Club Brugge zag je dat iedereen tot de laatste minuut voluit ging. Maar of die ingesteldheid zal volstaan, dat moet worden afgewacht.Na de overwinning van KV Mechelen in Sint-Truiden wordt het in ieder geval voor Anderlecht moeilijk om nog play-off 1 te halen.Daar ziet het inderdaad naar uit. Het volstaat dat KV Mechelen tegen Eupen wint en Anderlecht moet zich opmaken voor play-off 2. En als KV Mechelen een steek laat vallen, is het feit dat ze op de laatste speeldag tegen KRC Genk spelen in het nadeel van paars-wit. Omdat een van die clubs punten gaat pakken. Het zou anderzijds wel heel vreemd zijn als Anderlecht zich na zo'n kwakkelseizoen alsnog voor play-off 1 plaatst.De twee laatste speeldagen van de reguliere competitie zullen in ieder geval bol staan van de spanning. Zeker met betrekking tot de degradatie. Waasland-Beveren staat er op dit moment het slechts voor. Cruciaal wordt de wedstrijd van volgende zaterdag op Excel Mouscron dat in de laatste vier wedstrijden geen enkel punt pakte. Alsof ze uitgeblust zijn. Maar ook de balans van KV Oostende is onder Dennis van Wijk zeer mager: 4 punten op 21. En volgend weekend thuis tegen KRC Genk. En Cercle lijkt zo goed als gered. Als Waasland-Beveren op Mouscron zou verliezen, dan is die laatste wedstrijd thuis tegen KV Oostende voor Cercle van geen belang meer.Jasper Stuyven won op een schitterende manier de Omloop Het Nieuwsblad. Een onverwachte zege?Zeker niet. Jasper Stuyven geldt al lang als een talent. Toen hij in 2016 in grootse stijl Kuurne-Brussel-Kuurne won, werd hij ergens een nieuwe Tom Boonen genoemd. Hij had op 17 kilometer van het einde een aanval geplaatst en een fel jagend peloton achter zich gelaten. Maar Stuyven liet zich door dat soort vergelijkingen niet uit zijn lood slaan, hij vindt dat er in België te vroeg nieuwe helden worden gecreëerd. Nadat hij in 2009 de wereldtitel bij de juniores veroverde en het jaar daarop in de regenboogtrui Parijs-Roubaix won, trok hij trouwens naar de Verenigde Staten om de drukte in België te ontvluchten.Toch heeft zijn ontwikkeling iets langer geduurd dan verwacht. Vooral vorig seizoen bakte hij er weinig van. Die zege moet hem nu in ieder geval de nodige gemoedsrust geven. Dat er nu geroepen wordt dat hij klaar is om een monument te winnen, zal hem niet onder druk zetten.