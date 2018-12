Waarom 2018 het jaar van KRC Genk was

Ongewoon ambitieus voor zijn doen klonk Philippe Clement donderdag na de gewonnen partij tegen Sarpsborg waardoor KRC Genk groepswinnaar werd in de Europa League. Terwijl tot dan elke verbale verwoording van ambitie binnen de Limburgse club vermeden werd, zette de Genkse trainer crystal clear de doelen uit die hij nog voor Nieuwjaar wilde realiseren: 'Europees overwinteren doen we al, graag willen we ook naar de volgende ronde van de beker, waarin we de bedoeling hebben om weer de finale te halen, en tenslotte willen we ook als competitieleider de winterstop in.' Nou!

