Het bedrag van het nieuwe mediacontract zal afhankelijk zijn van het gegeven of de Pro League straks met een nieuwe - buitenlandse - partner in zee gaat of trouw blijft aan de huidige. Vrijdag is een belangrijke dag voor het Belgische voetbal.

Misschien lekt morgen al een en ander uit en is de verrassing eraf, maar vrijdag is D-day voor het nieuwe mediacontract. Dan vergaderen de 24 profclubs over de inhoud van de voorstellen die de diverse zenders de voorbije weken deden, filosoferen ze over de bedragen, én moet er een verdeling worden afgesproken. Misschien zelfs een nieuw competitieformat. Het belooft dan ook een lange dag te worden. Elk team stuurt twee man en er is een hele dag uitgetrokken voor de onderhandelingen. Zullen dat moeilijke worden? Wellicht. Het gaat dan ook om ernstige bedragen, in de grootorde van iets tussen de 80 miljoen euro (de waarde van het huidige) en de 110 à 120 miljoen euro per jaar. Niemand die het echt zeker weet, tot eerst de raad van bestuur zich over de enveloppen buigt en vervolgens de algemene vergadering. Ter herinnering: in mei 2017 werd het vorige contract afgesloten, geldig voor drie jaar. Haalden dat toen in een eerste fase binnen: Telenet/VOO voor de rechtstreekse uitzendingen en Vier/RTBf voor de samenvattingen. Later brak ook Proximus in het contract in met rechtstreekse uitzendingen. Ook de krantengroepen pikten hun deel mee, zij kochten de rechten op flitsen van doelpunten. Grepen er destijds naast: Eleven Sports, dat een lucratief bod van vijf jaar uitbracht, en Eurosport. Fox Sports, dat net in Nederland zwaar had geïnvesteerd, deed geen bod. Alles samen leverde dat rond de 80 miljoen euro per seizoen op. Wat wordt het nu? De vaste partners van vandaag hebben zich via sponsoring nog steviger verankerd in het Belgische voetbal. Proximus sloot in 2017 een sponsordeal met Club Brugge, is dat ook bij Anderlecht en staat op de shirts van Charleroi. VOO is shirtsponsor van Standard en Telenet bij KV Mechelen. Kan dit vrijdag een en ander beïnvloeden? In principe staat het ene los van het andere. De stemming is proportioneel, als een buitenlandse nieuwkomer veel meer biedt dan de huidige partners, kunnen zij die op geen extra sponsoring kunnen rekenen, blok vormen. Maar het zijn de groten die gesteund worden door de zenders, die het zwaarst wegen in de stemming. Het zijn ook zij die deel uit maken van de raad van bestuur. Zij oriënteren. Wie als buitenlander wil inbreken in de bestaande markt zal dus een serieuze som moeten neertellen. Ongetwijfeld in ruil voor een langdurig(er) contract. En extra service moeten leveren. Wat méér doen met de beelden dan nu. De kleine clubs faciliteren met bijvoorbeeld een heuse Pro League App, met inside beelden/reportages. Het is een idee waar een speler als Eleven, rechtenhouder van veel buitenlandse competities en al te zien op de diverse platformen, mee speelt. De clubs zijn die clipsharing genegen. De topclubs toch, zij die - en daar zal de komst van Wouter Vandenhaute naar Anderlecht ook wel voor een dynamiek zorgen - zelf al voor eigen content zorgen en die verspreiden via hun mediakanalen. Zij willen ook een veel grotere toegang tot de beelden dan waar ze nu recht op hebben. De topclubs gaan vanaf volgend seizoen eigen zenders worden. Kleine dan. Ook de grote mediagroepen doen mee. Zeker DPG Media, waar ze weekbladen (Humo), krant (HLN/De Morgen), radiozender (Q Music) en televisie (VTM) de voorbije maanden in elkaar integreerden en al een akkoord maakten met de KBVB rond de nationale ploeg. Dat verrijken met een Belgisch voetbalcontract staat er ongetwijfeld hoog op het prioriteitenlijstje. Kortom, het wordt een interessante week voor het Belgische voetbal. Waarna, eens de cijfers bekend, het échte werk kan beginnen. De discussie rond de verdeling - de topclubs willen meer - en misschien ook die rond het format. Is men bereid om de taart in 24 (ongelijke) stukken te snijden, of gaan we naar één profreeks van 20?