Waarom Anderlecht de Barcelonareis van kniepatiënten Dimata en Trebel toeliet

Volledige transparantie is de nieuwe norm bij Anderlecht wat betreft het medische aspect. Vorige week trokken Adrien Trebel en Landry Dimata op eigen initiatief naar Barcelona om hun knie te laten onderzoeken door de Spaanse specialist Ramon Cugat, maar in tegenstelling tot de voorbije jaren gebeurde alles met de volledige goedkeuring van de medische staf.

In het verleden gingen spelers op consultatie bij (buitenlandse) experts omdat ze geen vertrouwen hadden in de dokters en kinesisten. Spelers dachten vroeger: wat gebeurt hier allemaal? De situatie is stilaan aan het keren en iedereen heeft de indruk dat de spelers appreciëren wat er op medisch vlak voor hen wordt gedaan.

Trebel en Dimata, die al weken sukkelen met de knie, waren dus niet mistevreden over de raadgevingen en behandelingen die ze kregen op Neerpede toen ze naar Spanje trokken, maar ze waren vooral uit op een second opinion.

In eerste instantie werden ze doorverwezen naar Geert Declerq, die zijn diensten op zelfstandige basis aanbiedt aan Anderlecht en nauw samenwerkt met andere specialisten als Nick Jansen, Peter Verdonk en Koen Lagae.

In België kunnen de spelers van paars-wit een beroep doen op het kruim van de sportmedische wereld. Spelers zijn echter op zoek naar neutraal advies - mensen die niet aan de club verbonden zijn - en op dat gebied geeft Anderlecht hen veel vrijheid.

Op voorwaarde dat ze op voorhand zeggen waar ze naartoe gaan en dat de club rechtstreeks contact kan hebben met de persoon die het dossier tijdelijk overneemt. De Brusselaars hopen hiermee te vermijden dat spelers kwakzalvers opzoeken en ze willen zeker zijn dat het oordeel van de specialist in kwestie waardevol is.