De afgelopen tien jaar kon Anderlecht de hand leggen op toptalenten als Yari Verschaeren, Leander Dendoncker, Dennis Praet en Romelu Lukaku. Anderzijds misten de Brusselaars ook een aantal spelers die de Rode Duivels haalden.

Steven Defour

De middenvelder werd rond zijn twaalfde opgemerkt bij KV Mechelen. Bij de jeugd van de eliteclubs kan iedereen voetballen, maar Steven Defour had net dat tikkeltje meer. Na een telefoontje van Robert Steeman, toenmalig hoofd van de jeugdscouting, was vader Defour gewonnen voor de idee om zijn zoon naar Anderlecht te sturen. Op voorwaarde dat Steven thuis in Sterrebeek zou worden opgehaald. Aangezien Anderlecht op dat moment het systeem met busjes nog niet had ingevoerd, moest het de transfer afblazen. Uiteindelijk verhuisde de tiener naar Genk.

Axel Witsel

Tijdens het jaarlijkse tweelandentoernooi in Oostduinkerke komt Robert Steeman Axel Witsel op het spoor. Hij is lid van de U15, de eerste lichting van de nationale ploeg, en speelt al jaren bij Standard. Maar de mama is niet tevreden over de werking van het internaat en het eten dat haar zoon daar geserveerd krijgt. Ze stemt in om op Anderlecht te komen praten over een eventuele overgang. Robert Steeman ziet Witsel nog een keer aan het werk bij de nationale ploeg en bij Standard en er wordt een andere scout gestuurd om een tweede mening te krijgen. Steeman: 'Uiteindelijk werd er beslist om het daarbij te laten, want in dezelfde leeftijdscategorie en op dezelfde positie hadden we al Vadis Odjidja lopen. Ze leken sprekend op elkaar in hun manier spelen: niet al te explosief maar met een goede passing. We hadden Axel toen toch moeten transfereren en één van hen tweeën een categorie laten opschuiven, maar wie had toen gedacht dat hij de Witsel van vandaag zou worden?'

Kevin De Bruyne

Iets na de eeuwwisseling is Kevin De Bruyne te gast op Neerpede. Papa Hedwig is supporter van Anderlecht en hij staat te springen om zijn tienjarige knaap in het shirt van zijn favoriete ploeg te zien spelen. Steeman wordt gerustgesteld door Hedwig: 'Maandag komen we tekenen. Ik heb wel een probleem: ik heb aan Genk beloofd dat hij in het weekend een training zou komen volgen.' Op maandag krijgt Steeman een telefoon van Hedwig: 'Kevin heeft bij Genk de verjaardag van een ploegmaatje gevierd en hij vond het daar zo plezant dat hij wil blijven. Ik heb hem gezegd: oké, je mag het een seizoen bij Genk proberen. Maar wees gerust meneer Steeman: volgend seizoen komen we naar Anderlecht.'

'We hebben Kevin nooit meer gezien', aldus Steeman. 'Ik kan dat begrijpen, hoor. Hij mocht taart eten en er was muziek. Op die leeftijd telt de ambiance en niet het voetbal. En die vader wilde zijn zoon een plezier doen. Of dat feestje doorgestoken kaart was van Genk? Dat denk ik niet. Op die leeftijd hadden ze bij Genk nooit kunnen voorspellen dat De Bruyne het zo ver zou schoppen.'

