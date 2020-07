De huur van de Nederlandse verdediger van PSV is verlengd met 1 jaar, maar zonder aankoopoptie.

Vaak zijn leningen zonder aankoopoptie een noodoplossing. Anderlecht heeft er de laatste jaren zelfs een gewoonte van gemaakt om tijdens de wintermercato nog snel iemand te lenen, in de hoop om een slechte seizoensstart goed te maken in de lente. Maar deze keer werd de huur van Luckassen, die al een jaar bij Anderlecht speelde, reeds in de zomer bekendgemaakt door paars-wit.

In een moeilijk jaar was de Nederlander een van de weinige verdedigers die de teleurstellende prestaties kon beperken. En wanneer de verdediging het zonder zijn fragiele aanvoerder Vincent Kompany moest doen, was de verdediging toch best onervaren. In zulke gevallen deed de 25-jarige Luckassen dienst als begeleider van de youngsters Elias Cobbaut, Marco Kana of Killian Sardella. Een kostbare aanwinst dus voor het paarse project, zoals Peter Verbeke ook liet verstaan bij de verlenging van de huur: 'Derrick heeft al een zekere ervaring, die hij zal kunnen overbrengen op onze jonge ploeg.'

Anderlecht koos met Luckassen voor zekerheid in de verdediging, want met de andere jonge verdedigers en de frequente kwaaltjes van Kompany, mist de club er toch heel wat stabiliteit. Bovendien is paars-wit naast Luckassen nog op zoek naar een andere centrale verdediger. Dat kan Ongjen Vranjes zijn - enkele mensen uit de club willen hem een tweede kans geven - maar de oplossing kan ook van buitenaf komen, als er zich een goedkope opportuniteit voordoet.

Eigenlijk wilde Anderlecht Luckassen definitief overnemen, zodat het ervan zou kunnen profiteren mocht zijn waarde in stijgende lijn gaan, maar de onderhandelingen waren snel gedaan nadat PSV de vraagprijs bekendmaakte. De Nederlandse club wou namelijk 5 miljoen euro voor de verdediger, wat volgens sommige interne bronnen het volledige budget van Anderlecht is voor deze transferperiode.

Door Luckassen nog een jaartje langer aan zich te binden, houdt Anderlecht ook de druk op youngster Marco Kana nog een beetje af. De jonge Belg tekende recent nog een nieuw contract tot 2023 en droeg zelfs de kapiteinsband in de recente oefenmatch tegen STVV. Zo kan hij zich nog een jaartje ontwikkelen in de schaduw om zich voor te bereide op een leidende rol.

