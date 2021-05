Lior Refaelov is, ondanks zijn leeftijd van 35 jaar, een speler die paars-wit volgend seizoen goed zal kunnen gebruiken. En wel hierom.

Het was wellicht een kwestie van tijd voor Lior Refaelov op de radar zou komen van Anderlecht. Dit seizoen is namelijk gebleken dat Vincent Kompany nood heeft aan spelers die met een beslissende actie een wedstrijd kunnen openbreken.

Lukas Nmecha is de uitzondering die de regel bevestigt. Yari Verschaeren, de op één na beste doelschutter van de Brusselaars, zit aan vijf goals.

Anouar Ait El Hadj, nog zo'n speler die volgend seizoen tegen Refaelov zal moeten opboksen, scoorde amper drie keer. Anderlecht maakte vier doelpunten na een stilstaande fases en dat is er een meer dan het aantal rechtstreekse vrije trappen die Refaelov binnen trapte. Tel daar de assists bij die voortkwamen uit een stilliggende bal en het is duidelijk waarom de interesse in Refaelov meer was dan een willekeurige like. Anderlecht heeft met Elias Cobbaut, Matt Miazga en Nmecha genoeg spelers die het luchtverkeer kunnen regelen, maar er is niemand die hen perfect kan bedienen.

Ervaring tussen de lijnen

Indien Adrien Trebel er volgend seizoen nog is, zal Refaelov de tweede dertiger zijn in de kleedkamer. Het zware contract van de Fransman blijft een heet hangijzer: de directie is bij een goed bod bereid om mee te werken aan een vertrek en de speler zelf heeft recent aangegeven dat een transfer tot de mogelijkheden behoort als de financiële situatie erom vraagt.

Bij Anderlecht hebben ze intussen begrepen waarom het zo belangrijk is om een minimum aan ervaring tussen de lijnen te hebben. Met een paar routiniers op het veld zou de Belgische recordkampioen niet zo veel punten verloren hebben in money time.

Een frappant voorbeeld is de thuiswedstrijd tegen RE Mouscron: Kompany verving een goed draaiende Trebel in de 83e minuut en plots viel de ploeg helemaal uit elkaar. Mouscron maakte in de laatste seconden van de reguliere speeltijd gelijk en zover was het wellicht niet gekomen met een patron als Trebel in de ploeg. Hij zou de boel gekalmeerd hebben en zich schor geschreeuwd hebben indien nodig.

In tal van andere wedstrijden haalde Anderlecht al strompelend het eindsignaal door een gebrek aan ervaring in de basisploeg. Kortom: de transfer van Refaelov is een logisch gevolg van wat er zich dit seizoen heeft afgespeeld.

Prijzenpakker

Peter Verbeke zocht en vond in de Israëliër een speler die ervaring koppelt aan efficiëntie. De twee leerden elkaar kennen bij Club Brugge en de vriendschapsband tussen hen was dermate groot dat ze de voorbije jaren on speaking terms bleven.

In die zin hoeft het niet te verbazen dat Verbeke een paar basisprincipes van zijn rekruteringsmodel overboord gooide om Refaelov te halen. Gezien zijn leeftijd heeft Refaelov namelijk geen doorverkoopwaarde meer en hij is ook geen speler die beantwoordt aan de geavanceerde data-eisen van Verbeke.

Maar dat weegt niet op tegen al de rest: met Refaelov heeft RSCA iemand in de kern zitten die weet hoe je prijzen moet pakken. Naast zijn twee titels en twee bekers in België, won Refaelov ook drie kampioenschappen en een beker in Israël. Als we het zilverwerk optellen dat de huidige spelersgroep van Anderlecht bij elkaar heeft gesprokkeld, komen ze bijlange niet aan het palmares van hun toekomstige ploegmaat.

Lees het volledige stuk over de transfer van Lior Refaelov in Sport/Voetbalmagazine van 5 mei.

