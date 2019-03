Waarom Anderlecht vorige zomer Santini verkoos boven Mbokani

Hij stond op een selfie met Marc Coucke en Luc Devroe wilde hem er graag bij, maar uiteindelijk tekende Dieumerci Mbokani bij R. Antwerp FC. Hein Vanhaezebrouck bleek geen fan...

Met een budget dat draait rond de 25 miljoen euro zit de Great Old nog even onder dat van de groten, die tussen de 35 à 50 miljoen draaien.

Antwerp moet het tot dusver vooral met veel koopmanskunst doen, op het lijf geschreven van Luciano D'Onofrio. Bij de terugkeer naar 1A gaf het ongeveer 2,5 miljoen euro uit aan nieuwkomers, dit seizoen is dat een kleine 3,5 miljoen. Ter vergelijking: Club Brugge gaf aan de Iraniër Kaveh Rezaei alleen al meer uit.

Een staaltje van die koopmanskunst zagen we vorig zomer met Dieumerci Mbokani. Op 12 juli tweette Marc Coucke een foto met de spits, die in mei een einde zag komen aan zijn contract bij Dinamo Kiev. Anderlecht had 'God' in 2013 aan de Oekraïners verkocht.

Was een terugkeer nakend? Neen, zo ontkenden de Brusselaars snel. Coucke was Mbokani per toeval tegen het lijf gelopen in Monaco. Meer moest je er écht niet achter zoeken.

Toch was er meer, liet Mbokani's zaakwaarnemer Fabio Baglio zes maanden later uitschijnen, op het einde van de wintertransferperiode. Volgens Baglio weigerde Anderlecht vorige zomer de transfervrije Mbokani. Luc Devroe had diens naam doorgespeeld aan Hein Vanhaezebrouck, maar die vond Mbokani, die in het najaar 33 zou worden, een 'aflopend verhaal'. Anderlecht ging toen maar voor Ivan Santini.

Zijn ploeg

Een teleurstelling moet dat zijn geweest voor Mbokani, want meer dan Standard is Anderlecht, dat hij drie keer kampioen maakte, de ploeg van de Congolees. Brussel is zijn stad, zijn twee kinderen voetballen er en zijn familie is er altijd blijven wonen, ook toen hij in het buitenland voetbalde.

Dat weten de fans van de Rouches trouwens maar al te goed. Toen Mbokani er begin november terugkeerde en bij elke baltoets werd uitgefloten - in tegenstelling tot Jelle Van Damme en Sinan Bolat die er altijd op veel gejuich worden onthaald - nam hij wraak op het veld door een strafschop af te dwingen en Didier Lamkel Zé op weg te zetten naar de 0-2.

Voor Antwerp was Mbokani, die de tijd nam om een nieuwe club te zoeken en Baglio overal liet informeren, in het begin van de zomer nog te duur. Geduldig wachtte D'Onofrio, die met Mbokani bij Standard twee keer kampioen werd, op zijn kans. Hij zocht een diepe spits, Mbokani zocht een ploeg. Vroeg, maar wellicht eerder laat zou het wel tot een akkoord komen.

Dat gebeurde: op 25 augustus liep een journalist op Antwerp na de thuismatch tegen Cercle Mbokani tegen het lijf op de parking van het stadion. Voor een interview had de spits geen tijd, maar hij kon wel bevestigen dat een en ander rond was. Mbokani tekende voor één jaar en werd zo de duurste speler in de kern.