De 110-voudige Rode Duivel zal door een achillespeesblessure meer dan waarschijnlijk ontbreken op het EK. Misschien wel het uitgelezen moment om Marouane Fellaini bij de selectie te laten terugkeren.

Axel Witsel op de brancard, dan beeft het Belgisch voetbal, want de Dortmundspeler lijkt wel de regulator van de Rode Duivels te zijn en vooral een speler die niet te vervangen lijkt in de basiself van bondscoach Roberto Martínez. Het was Marc Wilmots die hem een eerste keer op de nummer 6-positie zette bij de nationale ploeg. Het was een beslissing die unaniem goed onthaald werd en een nieuwe sereniteit gaf aan de Rode Duivels. Sindsdien is de Luikenaar zelfs 'de eerste naam op het wedstrijdblad'. Een soort van mobiel schild voor de verdediging. Witsel werd eigenlijk een slot op de deur voor een team dat erg naar voren denkt en een verdedigende middenvelder nodig heeft.

...

Axel Witsel op de brancard, dan beeft het Belgisch voetbal, want de Dortmundspeler lijkt wel de regulator van de Rode Duivels te zijn en vooral een speler die niet te vervangen lijkt in de basiself van bondscoach Roberto Martínez. Het was Marc Wilmots die hem een eerste keer op de nummer 6-positie zette bij de nationale ploeg. Het was een beslissing die unaniem goed onthaald werd en een nieuwe sereniteit gaf aan de Rode Duivels. Sindsdien is de Luikenaar zelfs 'de eerste naam op het wedstrijdblad'. Een soort van mobiel schild voor de verdediging. Witsel werd eigenlijk een slot op de deur voor een team dat erg naar voren denkt en een verdedigende middenvelder nodig heeft. Zijn blessure en mogelijke afwezigheid van het EK deze zomer is een bittere pil om te slikken, maar we mogen niet vergeten dat de Rode Duivels op zes jaar tijd enorm gegroeid zijn. Het beste voorbeeld daarvan zien we terug in de statistieken. De laatste keer dat de nationale ploeg zonder Witsel verloor, dateert al van 3 september 2010, toen thuis tegen Duitsland. Sindsdien speelden de Rode Duivels 20 keer zonder de Luikse stofzuiger, waarvan ze 17 keer wonnen en 3 keer gelijk speelden. Eigenlijk heeft iedere vervanger van Witsel zich dus uitstekend gekweten van zijn opdracht. Of de vervangers nu Steven Defour, Radja Nainggolan, Marouane Fellaini, Mousa Dembélé of Leander Dendoncker heten. Maar het is ook wel zo dat als de Rode Duivels tegenwoordig zonder Witsel vallen, dat de vervangers niet meer zo talrijk zijn. Want van de vijf bovengenoemde middenvelders, komen er al vier niet meer in aamerking voor een selectie. Maar laten we nog eens hardop dromen van een Marouane Fellaini die opnieuw het rode shirt aantrekt. Maar waarin hij ook, onbewust in het collectif geheugen gebeiteld, al eens graag een elleboogje uitdeelde aan de tegenstander en zo zijn kunde als voetballer overschaduwd. Fellaini heeft er zelf een specialiteit van gemaakt om België in de moeilijke momenten over de streep te trekken. Dat was bijvoorbeeld het geval tegen Algerije in 2014 en Japan in 2018. Maar de geboren Brusselaar is ook iemand die helemaal geen stress ervaart. Een speler die denkt met zijn voeten en speelt met zijn hoofd. Een jongen die het niet erg vindt om tijdens de grote matchen op de bank te beginnen, maar dan wel iedereen kan verrassen als hij invalt.Marouane Fellaini is een koelbloedig dier. Iemand die zowel tegen Brazilië op het WK als in elke wedstrijd in de Chinese competitie alles geeft. Een waardevolle en betrouwbare voetballer die altijd vooruit speelt. Een soort anti-Witsel wiens toekomstige samenwerking met Youri Tielemans doet dromen van een onvoorspelbaar en authentieker voetbal. Martínez moest daar geen blessure van Witsel voor hebben om dat in te zien. Hij zag altijd al een joker of een gedeeltelijke titularis in hem en vertelde dan ook al vaak dat de deur voor Fellaini altijd openstaat bij de Rode Duivels. De blessure van Witsel kan dat hele plan zelfs doen veranderen. Nu kan de ex-speler van Standard terugkeren door de grote poort en belangrijk zijn op het EK. Fellaini zal er zeker al eens over nagedacht hebben. En anders moet hij binnenkort een gerucht gaan ontkennen dat zeer snel zeer groot zal worden.De bondscoach zal ook niet de enige zijn die de 87-voudige Rode Duivel graag zou zien terugkomen bij de nationale ploeg. Ook Eden Hazard, die heel close is met Fellaini, zou het graag zien gebeuren dat hij zijn stekje in de kleedkamer opnieuw komt opeisen.