Competitieleider Club Brugge telt elf spelers van Afrikaanse afkomst. De verbanning van een van hen maakte de spelersgroep juist sterker, aldus teammanager Dévy Rigaux deze week in Sport/Voetbalmagazine.

Er is tot nu toe één groot probleem geweest in de spelersgroep van Club Brugge: de van Galatasaray gehuurde Senegalese spits Mbaye Diagne die zich sinds het penalty-incident in de Champions Leaguewedstrijd in Parijs niet naar de team- en werkethiek kon schikken en daarom geen deel meer uitmaakt van de kleedkamer. Hij traint apart.

'Als de normen en de waarden die binnen een groep leven een aantal keren niet gerespecteerd worden, dan zijn er consequenties', zegt teammanager Dévy Rigaux deze week in Sport/Voetbalmagazine. 'Dan ga je in gesprek met de speler die de regels overtreedt. Pikt hij dat niet op, dan is het einde verhaal.'

Respect

De groep is daardoor niet verdeeld geraakt in pro en contra Diagne, benadrukt Rigaux. 'Integendeel. Die is sterker geworden dan ooit, omdat al de rest wel de normen en waarden van Club Brugge respecteert. Een gezonde groep zoals deze reguleert in zo'n geval zichzelf.'

'Een kleedkamer is tegenwoordig een mengelmoes van nationaliteiten, culturen en persoonlijkheden; en het belangrijkste is dat als je samenleeft er respect voor elkaar is, dat de afspraken nageleefd worden en dat er een zekere rechtlijnigheid is. Die lijn kan wel eens een beetje op een andere manier geïnterpreteerd worden, als bepaalde persoonlijke gebeurtenissen om een menselijke benadering vragen. Maar dan moet dat hetzelfde zijn voor een Vlaming, een Afrikaan, een Zuid-Amerikaan of een Oekraïner, zodat iedereen weet: dat is de manier waarop het gaat en waarop ik het moet doen om tot die groep te behoren.'

'Als iedereen daar dan nog met zijn eigenheid en zijn creativiteit iets extra aan toevoegt, zowel op als naast het veld, dan krijg je een fantastische sfeer', besluit Rigaux.

