'Waarom blijft Roger Lambrecht dit nog doen?'

Een 0-0 tegen KV Oostende bleek voor Peter Maes onvoldoende om in het zadel te blijven als coach van Sporting Lokeren. Nam voorzitter Roger Lambrecht de juiste beslissing door hem te ontslagen?

Jacques Sys: 'Er dringt zich vooral een vernieuwing in het beleid op. Maar Roger Lambrecht blijft halsstarrig zitten. Je vraagt je af waarom een voorzitter van 87 jaar dit blijft doen. Welk plezier beleeft hij hier nog aan? Maar goed, wellicht is het ook niet eenvoudig om een geschikte opvolger te vinden en het valt ook wel te begrijpen dat een zakenman als Lambrecht zijn centen - of een deel ervan - wil recupereren.

...