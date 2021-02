Van de ene job in de andere: met Yves Vanderhaeghe gaat groen-zwart voor direct resultaat.

Opnieuw moet een nieuwe trainer de meubelen redden bij Cercle Brugge. Vorig seizoen stelde AS Monaco de Fransman Fabien Mercadal aan. Toen die na speeldag tien de vereniging op een teleurstellende zestiende plaats had geparkeerd (slechts één zege en drie punten in tien wedstrijden) en de ploeg met 6-0 had verloren bij Zulte Waregem, werd hij bedankt. Bernd Storck, die eerder goed werk had geleverd bij RE Mouscron, kwam hem vervangen, maar de remontada liet lang op zich wachten. Storck puurde slechts vijf punten uit zijn eerste veertien wedstrijden, en Cercle bleef tot speeldag 26 op de laatste plaats. In Sint-Truiden kwam de ommekeer en vier zeges in de laatste vijf duels (het allerlaatste zou vanwege COVID-19 nooit plaatsvinden) redden groen-zwart uiteindelijk.Om maar te zeggen: a) alles kan nog, en b) vorig jaar was Cercle ook al kampioen van de lange slechte reeksen.Cercle Brugge legt nu zijn lot in handen van Yves Vanderhaeghe, nadat een bezoek aan Stayen dit keer slecht afliep en alle hoop in Paul Clement vervloog. Net als een jaar geleden bleek de vanuit het Prinsdom gestuurde coach het weer niet te redden. Clement bracht zeer goed voetbal, aangenaam om naar te kijken, en had voorin ook doelpuntenmachines lopen (Ugbo maakte er al 11, Musaba 10), maar evenwicht op het middenveld vond hij nooit en stabiliteit achteraan evenmin. Net als een jaar geleden moest de vereniging zelf komen aanzetten met de oplossing. Die vond het bij een ex-speler, Yves Vanderhaeghe. Ooit, maar dan spreken we over de jeugd, nog doorgestuurd, terug naar Roeselare. Nu redder in nood. Het leuke van de voetbalwereld is dat Vanderhaeghe tien dagen geleden met KV Kortrijk nog... verloor van Cercle Brugge en toen na afloop wat mistroostig keek. Hij wist dan al dat zijn lot er bezegeld was. Zijn gehavend team moest in alle onderdelen de meerdere erkennen in de vereniging. In de tribune die avond in Kortrijk: Hannes Van Der Bruggen. Ex-kapitein van Kortrijk, maar daar tijdens de winterstop weggehaald. Net als Ilombe Mboyo, net als Christophe Lepoint. Vanderhaeghe had wel plots Teddy Chevalier in zijn kleedkamer zien verschijnen, zonder daar vooraf veel van te weten. Hij vindt met Van Der Bruggen nu bij Cercle die oude bekende terug.Op zijn 51e is Vanderhaeghe met Cercle aan zijn vijfde club als trainer. Hij begon zijn loopbaan bij Kortrijk, op 1 juli 2014, en stapte een jaar later al over naar het ambitieuzere KVO. Toen die ploeg hem in september 2017 liet gaan, vond hij vrijwel onmiddellijk onderdak bij KAA Gent. En toen het daar mis liep, een jaar later, stak KVK vrijwel onmiddellijk weer een hand uit. Zeven jaar onafgebroken aan de slag, en amper zonder job, op een paar weken na: dan ken je het klappen van de zweep. Gemiddelde puntenwinst per wedstrijd per club: KVK (eerste periode) 1,48; KVO 1,44; KAA Gent 1,77; KVK (tweede periode) 1,46.Vier nederlagen op rij - twee keer in zijn Oostendse periode en een keer bij KVK dit najaar - is de langste zwarte periode die hij kende bij zijn clubs. Cercle, gemiddeld 0,88 punten per wedstrijd dit seizoen, zal met hem niet blijven verliezen.De vereniging kiest - met het mes op de keel - voor iemand die de Belgische competitie kent. Net zoals ze dat eerder al deed met Vercauteren (om te promoveren) en vorig seizoen met Storck (om niet te degraderen.) Twee keer lukte het. De derde keer ook? Met Vanderhaeghe, een van de meest meegaande mensen in ons voetbal maar ook met een nijdig vastbijtend bullogkantje, gaat het voetbal van Cercle ongetwijfeld aan schoonheid inboeten. Het wordt vechten, mouwen opstropen, de boel dichthouden en een dosis arbeidsethos toevoegen aan de klasse die er is.Verdronken is het kalf nog geenszins. Er resten nog acht duels en de kloof met de veilige zestiende plaats bedraagt slechts vier punten. Rechtstreekse duels met concurrenten RE Mouscron en Waasland-Beveren kunnen in die zin richtinggevend zijn, maar er is straks voor Vanderhaeghe ook nog een derde keer KAA Gent. Met Kortrijk won hij al twee keer van de Gantoise dit seizoen, op naar de negen op negen?