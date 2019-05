Vijf redenen waarom blauw-zwart uiteindelijk toch nog als winnaar uit de bus kan komen.

1. DE ERVARING IN PLAY-OFF 1

Club Brugge werd vorig jaar al kampioen. Omgaan met titelstress, en die was er vorig seizoen in play-off 1 in overvloed, is de huidige spelerskern dus niet vreemd. Bovendien lopen er bij blauw-zwart twee Gouden Schoenen rond. Bij Genk zijn de spelers met titelervaring op één hand te tellen, en dan nog op de hand van de mannen van de zagerij: Danny Vukovic (kampioen met Sydney FC), Ivan Fiolic (kampioen met Dinamo Zagreb) en Ally Samatta (kampioen met TP Mazembe).

2. HET VOORBEELD VAN LIVERPOOL

Bij blauw-zwart weten ze dat ze de twee resterende wedstrijden gewoon moeten winnen. Dan hebben ze, net zoals Liverpool, het onderste uit de kan gehaald en kunnen ze zichzelf niets verwijten.

3. DE OVERMOED VAN DE GENKSUPPORTERS

In Genk denken een aantal supporters al dat de titel binnen is. Zo bewezen de spandoeken boven de autostrade afgelopen zondag op weg naar Brugge. Als die overmoed zich overzet op de spelers, kan dat in het voordeel van Club Brugge spelen.

4. DE DRUK BIJ DE GENKSPELERS

Club Brugge heeft zich al van in het begin van het seizoen uitgeroepen tot titelkandidaat, bij KRC Genk hebben ze die boot altijd afgehouden. Maar nu kunnen ze er niet meer onderuit en is de druk gigantisch groot: het is meer dan ooit van moeten.

Verliezen op Club Brugge was geen drama, maar het gevolg is wel dat ze nu geen punten meer mogen laten liggen (gesteld dat underdog Club 6 op 6 haalt). Kunnen ze bij Genk met die grote druk om? We zullen het nu zien. Het af en toe krampachtige spel op Club Brugge was misschien toch een teken van stress?

5. AFSCHEID IN SCHOONHEID

Een paar sterkhouders - Wesley, Hans Vanaken,... - vertrekken wellicht en zijn gebrand op een afscheid met een prijs. Maar vooral Ivan Leko is aan zijn laatste wedstrijden bij Club Brugge bezig. De Kroaat wil absoluut laten zien dat hij een prijzenpakker is en zo aan het Brugse bestuur zijn grote gelijk tonen. Wat hem daarna wacht, is onzeker. Een nieuwe club in het buitenland of wordt hij meegezogen in de Veljkovicdraaikolk?