Morgen (woensdag) weten we wie volgend seizoen zijn licentie voor het profvoetbal krijgt. Kan de huidige coronacrisis op de besluitvorming wegen? Onze redacteur Peter T'Kint boog zich over het vraagstuk en pleit voor maximale transparantie.

Morgen communiceert de Pro League over welke clubs volgend seizoen een proflicentie krijgen en volgend seizoen mogen aantreden in 1A of 1B. Even ter herinnering: de licenties zijn eigenlijk een stresstest voor clubs om te zien of ze het allemaal nog aankunnen. Ze zijn er gekomen omdat de profclubs een faire competitie wilden, eentje die moest vermijden dat een ploeg nog tijdens een competitie overkop zou gaan. Denk maar aan de problemen waar Mouscron voor zorgde in het voorjaar van 2010 of de problemen van Lommel SK in 2003. Telkens zorgde dat voor een hoop kopbrekens, spelers die niet werden betaald, een stand die moest worden herrekend, supporters en sponsors die in de kou bleven...

Wat moeten de clubs voorleggen? Een dik dossier, voor u en ons gemak vereenvoudigd tot twee onderdelen: de geplande inkomsten en de geplande uitgaven. In eerste instantie een controle tot het einde van dit seizoen (hebt u wel bereikt wat u vorig jaar beloofde?), maar ook een budgettering tot het einde van volgend seizoen. Tot de zomer van 2021 in dit geval. Op die manier is, in principe, de continuïteit van het kampioenschap gegarandeerd. Dat het niet altijd zo is, merkte u aan de zorgen bij Lokeren op het moment dat de competitie stopte.Is het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven positief, dan is er uiteraard geen probleem. Is het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven negatief -helaas de realiteit bij veel profclubs- dan vraagt de licentiecommissie naar een manier waarop de club denkt dat tekort te kunnen compenseren. Een bankgarantie, een suikernonkel uit binnen-of buitenland, een nieuwe kapitaalsinbreng... Om u een voorbeeld te geven: Marc Coucke rondde in februari 2019 bij Anderlecht een kapitaalsverhoging van "meer dan 30 miljoen euro" af, vertelde hij toen zelf in De Zevende Dag.Die datum is uiteraard geen toeval. Februari is het moment waarop clubs hun cijfers en budgetten moeten overmaken aan de licentiecommissie. Dat was ook nu weer het geval. Op 15 februari moest alles binnen zijn, met wat ruimte voor vragen heen en weer en aanvullen van het dossier. Alles moest zijn afgerond tegen 25 februari, waarna de commissie de dossiers kon bestuderen. Diverse partijen werden nadien nog gehoord, het verdict valt morgen.Februari betekent: voor corona toesloeg, dat was pas in maart. In principe zou deze crisis geen impact mogen hebben in de keuze om een ploeg al dat niet een licentie toe te kennen. Maar dat zijn principes want wat is de realiteit? Elke club heeft intern de impact van corona al proberen becijferen, maar wat dat verlies exact zal zijn, zullen we hooguit over twee, drie jaar op hun balansen kunnen aflezen.Ten eerste is er de impact op dit seizoen. Wordt er nog gespeeld? Met of zonder toeschouwers? Welke bedragen eisen sponsors nog terug? Wat met het restje televisiegeld dat nog moet worden uitbetaald? Clubs hebben nog recht op een vergoeding voor het uitzenduur van hun wedstrijden tijdens de play-offs die er misschien nooit gaan komen. Wat met de impact van de technische werkloosheid van spelers en werknemers op dit jaarbudget? Er wordt bespaard, maar er komt ook minder binnen. Heft het ene het andere op, en voor hoeveel?Ten tweede is er de impact op volgend seizoen. Haken sponsors, die in februari nog werden verrekend in het budget bij het indienen van de dossiers, straks onverwacht af omdat ze zelf zorgen hebben? Compenseert het nieuwe televisiecontract één en ander? Belgische clubs rekenen op transfers, maar wat doet die markt? Kunnen ze in de zomer of in januari 2021 een tekort compenseren met een al dan niet verplichte verkoop (zie de bewegingen van KVO in januari, zie ook Standard)? Allemaal vraagtekens.Dat maakt het werk van de licentiecommissie in de praktijk niet eenvoudig. In Nederland overweegt de overheid om clubs volgend seizoen tijdelijk bij te staan in het betalen van hun tekorten -daar hanteert men een gelijkaardig licentiesysteem- waarna dat geld uiteraard moet worden terugbetaald. Gezien de politieke reactie op de affaire 'Propere Handen' lijkt dat in België niet direct een optie. Bovendien is onze overheid minder rijk.Het voetbal is aan het vervellen en wellicht geeft corona een turbo-injectie. Wie heeft zijn club de voorbije jaren goed gerund en kan tegen een duw? Wie niet? En hoe streng zal de licentiecommissie een en ander mee nemen? Viert ze de teugels, of blijft ze waakzaam? We zullen het weten als de licentiecommissie over haar besluitvorming transparant communiceert.Dat laatste is een hoop, een vraag van de clubs. Die zien de voorbije weken allerlei bokkensprongen van katten in het nauw en vragen zich af: hoe komt STVV weg met zijn tekorten? Wat gebeurt er in het verre Virton? Waarom kan OHL zo'n zware verliezen maken? Hoe komt Antwerp weg met zijn structureel tekort in de uitbouw van de ploeg? En, opnieuw Coucke: wat is dat met zijn banden met KVO, en de toestand van Anderlecht? Waarom kwam Lokeren in de problemen? En Roeselare?Daarom deze oproep: elke goed- of afkeuring van een dossier, of elke vragenstelling bij een dossier, zou eigenlijk publiek moeten worden. Toegankelijk voor iedereen, de sector, de media, iedereen die belastingen betaalt en vragen heeft hoe de clubs omspringen met hun voordelen. Dan hebben u en ik zicht op hoe ploegen hun zaak runnen, en moeten we er niks achter zoeken, waarom deze club met grote tekorten morgen wél en een andere met misschien minder tekorten géén licentie krijgt. En, voor de sector, kan iedereen zich beroepen op dezelfde uitzonderingen of niet-uitzonderingen.In het andere geval volgt straks weer tandengeknars, media die allerlei lastige vragen moeten stellen en clubs die mekaars licentie aanvechten bij het BAS. Zoiets leidt alleen tot frustraties.