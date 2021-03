Een ding is zeker: de beursgang van Club Brugge, voorzien rond Pasen, zal sneller gaan dan de bouw van het nieuwe stadion. En forser zal de komende weken ook de tegenwind waaien die Bart Verhaeghe ermee oogst. Maar een en ander past in de lijn van zijn boek: Durf!

Toen we onlangs, in januari, terugblikten op tien jaar Bart Verhaeghe als voorzitter (en later eigenaar) van Club Brugge en daarbij nog eens de overgang van het ancien naar het nouveau regime schetsten hing de voorzitter 's avonds aan de lijn. Ietsje te veel gefocust op het verleden, vond hij (onder meer). Bart Verhaeghe was veel meer bezig met de toekomst. Welke toekomst, dat is dezer dagen bekend: richting beurs, zoals hij in een ander verleden ook al met zijn bedrijf had gedaan. De procedure is in gang gezet, de prospectus opgemaakt. Rond Pasen wil Club Brugge landen met een eerste notering. Er komen geen nieuwe aandelen, de bestaande worden herverdeeld. Verhaeghe en co gaan cashen, was de vaststelling in economische kringen. Dat hij de club tien jaar geleden goedkoop in handen kreeg - vijftien miljoen euro - en met zijn groep na beursgang voor die aandelen nu een forse beloning krijgt voor tien jaar hard werk, het is mening criticus een doorn/balk in het oog. Velen vinden geld verdienen met de bedrijven die sportclubs zijn geworden nog steeds een beetje vies. Marc Coucke, Roland Duchâtelet, Wouter Vandenhaute, internationaal de Glazers (Manchester United) of Dietmar Hopp (Hoffenheim), ... ze maakten het allemaal mee. Coucke en Duchâtelet kregen kritiek van de fans, omdat hun club na de overname de sportieve pedalen verloor. Verhaeghe en zijn copiloot Vincent Mannaert, die rond zich de voorbije tien jaar een bekwaam team verzamelden, weten wat hen te wachten staat. 'Slecht voor de aandelenkoers', de komende jaren zullen dat soort grapjes gemeengoed worden. Grizzly Sports, de vereniging van de grote aandeelhouders, deed ons qua naamkeuze alvast glimlachen. Scherpe en lange nagels, gespierde schouderbladen, krachtige voorpoten: Club zet je straks niet zomaar opzij. Het huidige management wil de meerderheid van de aandelen behouden, om de koers die de voorbije vijf jaar veel sportief en financieel succes opleverde, door te trekken. Echt cashen zou geweest zijn: de boel helemaal van de hand doen aan een of andere Amerikaan of Aziaat. Dat gebeurt gelukkig niet. De beursgang komt er op een sportieve hausse: oké, corona sloeg Club Europees knock-out en het virus, in combinatie met het geknoei van de Pro League, zette Club in de beker een hak, maar in de competitie is blauw-zwart ongenaakbaar. De Champions League met zijn 30 tot 40 miljoen inkomsten, wenkt. En met Noa Lang, Charles De Ketelaere en Odilon Kossounou staan weer jonge talenten te drummen om te vermarkten. Met zulke vooruitzichten is Club, ondanks het mes dat corona dit boekjaar in de cijfers zet, een interessante belegging. Zeker als over twee à drie jaar in een nieuw stadion veel hogere omzetcijfers zullen worden gehaald. Maar: ook een risicovolle. Het nieuwe stadion kán een hefboom zijn, maar dat hoopt Club al vijftien jaar. De Champions League ís een vetpot, maar wat als daar de regels in het nadeel van de Belgische ploegen veranderen? Club hoopt dat de rest ook zijn zaken op orde krijgt. En wat als de BeNeLiga er niet komt? Niet toevallig is ook het beursgenoteerde Ajax daar de grote voortrekker... Tot de nieuwe raad van bestuur treden straks ook drie vrouwen toe: dat is je schikken naar richtlijnen (geen eisen) om wat meer te vervrouwelijken, maar ook internationalisering en meer expertise op mediavlak, een werkdomein van Lucy Quist en Sangeeta Desai. In plaats van grote Amerikaanse platformen rijker te maken door via hen mediacontent te verspreiden, wil Club Brugge dat doen via de eigen kanalen. Dat is de gamechanger van deze beursgang: internationaal meer credibiliteit. De durf van Verhaeghe, die na tien jaar in eigen land de rest overvleugelt. Het zal straks van pas komen als er straks geld geleend moet worden voor de bouw van het stadion. Het kan ook van pas komen als the next future talent moet worden binnengehaald.