Alle ogen zijn zondag gericht op Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne, misschien al wel dé speler van het toernooi. Een korte analyse van de spelverdeler.

Hoewel hij het gewend is om met complimentjes te strooien, overdrijft Roberto Martínez niet wanneer hij zegt dat Kevin De Bruyne 'de beste spelmaker ter wereld' is. En als het over voetbal gaat, geeft de Catalaanse coach er graag een woordje uitleg bij: 'Hij is in staat om een beslissende pass te geven voor iemand anders ook maar de tijd gekregen heeft om die pass te zien.' Een goed voorbeeld daarvan was de assist die hij Thorgan Hazard op een gouden schoteltje aanreikte tegen Denemarken. Iedereen, ook de Deense verdedigers, hadden een schot verwacht. De Bruyne zat met zijn hoofd al ergens anders. 'Soms zie ik de nabije toekomst', bekent hij aan The Telegraph. In 2015 kwam hij bij Manchester City aan in de huid van een actiemaker, maar de Belg heeft voordeel gehaald uit zijn samenwerking met Pep Guardiola en werd ook een spelmaker. Daardoor ontstond een dilemma dat KDB zelf al voorvoelde in een interview in 2012. Toen zei hij op het trainingscentrum van Werder Bremen dat hij 'misschien een nummer 8' is. De man met de dubbele pet is vooral in staat om het rad van de Duivels beter te doen draaien dan wie ook. Daardoor verplicht De Bruyne zijn trainer om te kiezen welke versie hij wil zien, maar dat is nu net wet Guardiola en Martínez vooral niet willen doen. Ze zijn immers verliefd op zijn zin voor organisatie maar ook op zijn capaciteit om de linies te doorbreken. Bij de Duivels heeft King Kev een soort rol op maat gekregen in de 3-4-2-1 van Roberto Martínez. Terwijl hij eerst belangrijk was in het maken van het spel, aangezien Eden Hazard zich bezighield met het creëren van kansen, is de Citizen uiteindelijk een rijtje hoger geschoven op het duivelse schaakbord omdat de prestatiecurve van Dries Mertens een neerwaartse trend vertoont en die van Youri Tielemans een opwaartse. België heeft een nieuwe organisator gevonden en kan De Bruyne zo dichter bij het vijandelijke doel laten opereren. Voor de Belgische ploeg is KDB nuttiger als boog dan als pijl. In tegenstelling tot Hazard voetbalt De Bruyne niet met hetzelfde gemak met zijn rug naar het spel en daardoor verandert het Belgisch systeem dus in een 3-5-1-1, waarbij hij zich bij het middenveld voegt om de architect te spelen, een post die hij af en toe wel verlaat om zijn kans te gaan. Zo voetbalt hij eigenlijk overal en nergens tegelijk, met achter hem een structuur die toestaat dat hij dáár is waar het spel hem nodig heeft.