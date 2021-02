De Conference League, de nieuwe Europese competitie, kan van kapitaal belang zijn om de aanwezigheid van Belgische clubs in de Champions League over twee jaar te verzekeren.

De nederlagen van Club Brugge en Antwerp, het einde van de Belgische campagne in Europa, zijn een zware klap voor de Europese coëfficiënt van België. Zes behaalde punten voor de nationale coëfficiënt is de eindbalans voor het seizoen 2020/21. Daardoor kan een rechtstreekse plaats in de Champions League in het gedrang komen op termijn. De Belgische kampioen stond de laatste jaren altijd automatisch in de groepsfase van de Champions League, maar zonder de punten van dit jaar in beschouwing te nemen, kan dat in het seizoen 2022/23 veranderen. Momenteel staat België nog op een negende plek, maar als Rangers, Dinamo Kiev en Sjachtar Donetsk een fenomenale Europese campagne afwerken en voor Schotland en Oekraïne nog 3.5 punten verzamelen, dan komt de top 10 voor ons land, en dus ook een rechtstreeks ticket voor de CL, in gevaar. Die vrije val is dit seizoen echter nog onwaarschijnlijk, want Rangers zou dan al de finale moeten halen en alle wedstrijden moeten winnen. Pas dan kan Schotland België inhalen in de stand.Maar de komende jaren ziet dat er anders uit, want volgend seizoen verliest België de punten van zijn uitzonderlijke campagne in 2016/17. Toen bereikten KRC Genk en Anderlecht de kwartfinale van de Europa League en werd KAA Gent in de achtste finales uitgeschakeld door de Limburgers. 12.5 punten behaalde België toen. Enkel de G5 deed dat seizoen beter. Na het onwaarschijnlijke seizoen volgde echter een historisch dieptepunt in 2017/18, toen België maar 2.6 punten verzamelden (nog minder dan Moldavië). Dat seizoen zal het grote gemis van het jaar ervoor dus niet kunnen opvullen, want ook daarna zijn de gemiddelden niet al te hoog met 7.8 punten in 2018/19, 7.6 vorig seizoen en 6 dit jaar. België staat momenteel virtueel dan ook pas op een twaalfde plek, na onder meer Schotland, Oekraïne en Oostenrijk. De virtuele stand volgend seizoenOm de tiende plaats in de toekomst toch te kunnen behouden, zullen de Belgische clubs Europese campagnes van een erg hoog niveau moeten afwerken. Ze zullen 12 of misschien wel 13 zeges moeten behalen om bij de beste tien landen van Europa te blijven behoren. Hoe geraken we daar? De Europese coëfficiënt wordt berekend door die van de laatste vijf seizoenen op te tellen. Om 12 of 13 nationale coëfficiëntiepunten te behalen (en dus nog beter te doen dan het seizoen 22016/17), moet je al met alle clubs samen 60 clubpunten behalen. Bij een zege krijgt een club er 2, bij een draw slechts 1. Die punten gedeeld door het totaal aantal teams uit de competitie die Europees voetbal hebben gespeeld dat seizoen (in het geval van België zijn dat er vijf), is de coëfficiënt van het land voor dat seizoen. Een zege brengt dus 0.4 punten op voor de Belgische coëfficiënt, een gelijkspel 0.2.Daar kunnen ook nog bonuspunten bijkomen. Die verschillen van competitie tot competitie. Deelname aan de groepsfase van de levert vier extra punten op (0.8 punten voor de algemene Belgisch coëfficiënt) en ook plaatsen voor de achtste finales zorgt nog eens voor vier eenheden. De Europa League en de Europa Conference League zorgen niet voor zoveel punten. Daar krijg je maar een extra punt eenmaal je de kwartfinales of verdere fases bereikt.Concreet zal België moeten hopen dat zijn kampioen het goed doet in de Champions League én dat de andere clubs ook overwinteren in de andere Europese bekers. De Europa Conference League, minder prestigieus dan de Europa League kan daarvoor wel eens een uitgelezen kans zijn. Volgens onze informatie zou een Belgische club, als het de volgende ronde behaalt na minstens 15/18 te hebben behaald in de groepsfase, 14.5 punten behalen voor de clubcoëfficiënt (2.9 punten voor België). En eenmaal in de kwartfinales zou de grens van 20 kunnen overschreden worden (en dus 4 volle punten voor ons land). Als de nieuwe competitie de clubs niet uit de rode cijfers kan helpen, dan kan het zeker wel de Belgische coëfficiënt redden.