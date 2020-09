Zes maanden na hun laatste interland hebben de Red Flames nog eens van zich laten horen door over Roemenië te walsen. Analyse van een zege dat niet op geen beter moment kon komen.

Tegen een erg teruggetrokken Roemenië (enkel ex-Anderlechtspeler Laura Rus stond diep in het veld) moesten de Belgen een tandje hoger schakelen om ruimtes te vinden. Maar wees gerust, onze Red Flames hebben zes maanden zonder interland heel goed verteerd, ondanks een trage start. De Flames deden wat aan hun statistieken en dan vooral Tessa Wullaert, die een hattrick achter haar naam zette. Het penaltydoelpunt iets na het kwartier bracht meer openingen in de verdediging van de Roemenen, hoewel het blok nog heel hecht bleef en de tegenstand niet vies was van een foutje. Maar goed, de Flames toonden zich een hele wedstrijd gevaarlijk en sloten uiteindelijk de wedstrijd af met maar liefst zes doelpunten. Een positief resultaat, ook al was de oppositie van een duidelijk lager niveau, zowel fysiek als technisch. En laten we ook niet vergeten dat Roemenië met z'n tienen verder moest na een rode kaart voor verdediger Teodora Meluta in de 59e minuut. 'Ik ben echt heel tevreden over wat we vandaag op de mat hebben gelegd', vertelt bondscoach Ives Serneels na de wedstrijd. 'Ik ben zelfs verrast, wat tijdens de wedstrijd verhoogden we ons ritme. Een echte voldoening, dus.' Misschien nog een minpuntje: het tegendoelpunt in de 54e minuut toont aan dat de minste concentratiedip de Flames nog pijn kan doen. Zwitserland blijft steken op gelijkspelNa het eindsignaal, bereikte ander goed nieuws de Flames: Zwitserland, de grootste uitdager van de Flames in de strijd om het EK, bleef steken op een gelijkspel in en tegen Kroatië. Door de draw nemen de Belgen nu afstand in groep H met een 15/15 en 2 punten voorsprong op de Zwitsers. En dat is toch handig meegenomen, want de volgende wedstrijd is volgende dinsdag... in en tegen Zwitserland. De timing is dus ideaal, maar dat zullen de speler niet meteen zeggen. 'Het zal een compleet andere match zijn waar onze organisatie van groot belang zal zijn. We mogen er zeker niet verliezen, maar een gelijkspel zal al goed zijn', duidde Wullaert tijdens de persconferentie. 'Of we zeker al gekwalificeerd zullen zijn als we er gaan winnen? Dat is moeilijk te zeggen.'Ives Serneels toont zich echter wat zelfverzekerder: 'Als we winnen tegen Zwitserland, zal het EK heel dichtbij zijn, maar deze groep is vreemd met onverwachte resultaten, dus het blijft opletten geblazen.' Spelers nemen al eens graag het cliché 'iedere wedstrijd is een finale' in de mond, maar de volgende zou zo wel echt eens aangevat kunnen worden.Goede inbreng van Dhont en MinnaertVoor de match dachten we dat ze door de blessure van Tine De Caigny in de basis zou starten, maar Bruggespeelster Marie Minnaert mocht pas opdraven in de 68ste minuut. Ze kwam in de plaats van de geblesseerde Chloé Vande Velde, die uiteindelijk de voorkeur kreeg om de plaats van de Anderlechtspeelster in te nemen. Het weerhield haar echter niet om zich te tonen met onder meer een assist aan Elena Dhont, die andere goede invaller. De Twentse aanvaller kwam er op haar beurt in in de plaats van Davinia Vanmechelen en kweet zich uitstekend van haar taken met een doelpuint en ook een assist. 'Ze hebben beiden goede dingen laten zien tijdens de trainingen, maar het was te snel om ze langer te laten spelen', gaf Serneels achteraf duiding bij zijn keuzes.Eerste doelpunt voor Justine VanhaevermaetHet duurde zeven jaar en 20 matchen, maar middenvelder Justine Vanhaevermaet heeft dan eindelijk haar eerste interlandgoal te pakken. Toch een beetje boos toen ze twee keer voor het laatste kwartier nog miste, wist de speelster van het Noorse LSK Kvinner dan toch een foutje in de verdediging te benutten, op assist van Dhont. Een doelpunt met heel wat compensatiewaarde voor de international, die een sobere maar nuttige wedstrijd speelde.