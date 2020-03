Na speeldag 24 stond Cercle Brugge laatste met 9 punten achterstand op de voorlaatste. 5 speeldagen later is het gered. 3 vragen daarover aan Christian Vandenabeele, redacteur van Sport/Voetbalmagazine.

1. Is de redding van Cercle Brugge een mirakel?

1. Is de redding van Cercle Brugge een mirakel?Christian Vandenabeele: "Neen, dat vind ik niet. Onder een mirakel versta ik iets dat niet te begrijpen is. Maar hier zat een duidelijk plan achter, een masterplan."Bovendien waren de andere degradatiekandidaten, KV Oostende en Waasland-Beveren, zwak. Zowat iedereen is het erover eens dat Waasland-Beveren de zwakste ploeg is. Maar die zijn na de winterstop gaan winnen bij KV Oostende, wat vooral veel zegt over KV Oostende. Sindsdien pakte Waasland Beveren geen punt meer: 0 op 21! KV Oostende pakte sindsdien ook maar 4 punten."Beide clubs deden intussen ook al hun tweede trainerswissel van het seizoen. Daar hing een heel andere sfeer dan bij Cercle, waar het geloof in de redding altijd groot is gebleven. Ondanks de hachelijke situatie waarin het verkeerde. Dat is toch opmerkelijk."Zelfs toen Cercle op speeldag 24 met 1-0 bij Eupen verloor, nadat het in de 89ste minuut een penalty had gemist, kwam Bernd Storck met een positieve boodschap: de redding was mathematisch nog altijd mogelijk en hij had een plan om op de volgende speeldag KV Mechelen te kloppen. Dat bleek ook: Cercle won met 3-2, dankzij een doelpunt in de 91ste minuut. Omdat het er altijd is in blijven geloven. Dat maakte deel uit van het masterplan."Voor mij is dit geen mirakel, maar ik vind dit wel een nog straffere prestatie dan wat Storck vorig seizoen bij Moeskroen deed. Omdat de degradatiedruk nu constant veel groter was en de spelerskwaliteit waarover hij beschikte minder was. Toch speelde Cercle onder zijn leiding nooit degradatievoetbal. Dat is heel opmerkelijk."Ik betwijfel wel of het was gelukt zonder de versterking die in januari werd gehaald. Want voor nieuwjaar was Cercle eigenlijk een veredelde belofteploeg. De wintertransfers brachten meer ervaring in het team en meer defensieve weerbaarheid vooral. In de met 1-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen AA Gent op speeldag 28 bewees het te kunnen overleven, wat het voor de jaarwisseling niet kon. Maar ook dat maakte deel uit van het plan: AS Monaco zou tijdens de wintermercato investeren."2. Wat is de grootste verdienste van Bernd Storck?Christian Vandenabeele: "Ik vind, zonder enige twijfel: de impact die hij met zijn manier van communiceren creëerde. Hij is iemand die zich heel bewust is van de invloed van zijn woorden op het brein van zijn spelers, op hun gedachten, hun gevoelens en hun gedrag."Vanaf de eerste dag deed hij er alles aan om er alle negatieve impulsen uit te halen. Om het geloof en het vertrouwen in elkaar en in het welslagen van het project dat hij van de reddingsoperatie maakte zo hoog mogelijk te houden. Om zo voor een omgeving en een klimaat te zorgen dat optimaal presteren ondersteunt. Daar creëerde hij de structuur en de gewoontes voor, zoals een rechtstreekse en respectvolle communicatie."Dat deed hij door er veel met zijn groep en met spelers individueel over te spreken, door zijn visie toe te lichten en te onderbouwen, zodat iedereen kon begrijpen waarom het nodig was en hen ervoor te begeesteren."Alles was altijd gericht op de mogelijkheden tot verbetering en zelf bleef Storck altijd vertrouwen uitstralen in zichzelf en in zijn opdracht. En wie niet meewou of niet meekon, ging eruit, in het belang van het project."3. Zal Bernd Storck bij Cercle Brugge blijven?Christian Vandenabeele: "Ik denk het wel. Bij Moeskroen was snel duidelijk dat hij een nieuwe uitdaging wou. Nu is dat nog niet gebleken. Integendeel: op het persmoment voor de wedstrijd tegen AA Gent zei hij plots iets met betrekking tot volgend seizoen. Toen ik hem vroeg of hij er dan nog zal zijn, antwoordde hij: 'Ik hoop het.'"Hij weet dat er bij Cercle meer uit de investeringen van AS Monaco te halen is dan tot nu toe gebeurde. Terwijl hij vorig seizoen bij Moeskroen het gevoel kreeg dat hij tegen het plafond aan het werken was."Het is de intentie van Cercle om met Storck voor te doen. Maar of dat ook zal gebeuren, zal van de onderhandelingen afhangen. Dat zal vooral afhangen van de eisen van Storck, en van de eventuele aanbiedingen van andere clubs."Feit is ook dat Cercle binnenkort een sportief directeur zal aantrekken. De vraag die Storck zich daar ongetwijfeld bij stelt, is: mocht ik blijven, wat zal dat betekenen voor mijn bevoegdheden en voor de manier waarop ik kan functioneren?"