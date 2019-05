Uiteraard zullen de Limburgers kampioen worden. En wel hierom.

1. DE VOORSPRONG

De Limburgers hebben nog altijd een voorsprong van 3 punten. Of 2,5 punten, het is maar hoe je het bekijkt. Club Brugge is al maandenlang op achtervolgen aangewezen. Zelfs met een ongelooflijk parcours in play-off 1 is blauw-zwart nog maar 1 puntje dichterbij gekomen.

2. POSITIEVE TRAINER

Philippe Clement is geen paniektrainer, hij blijft in alle omstandigheden rustig en zet zijn positivisme over op zijn spelers. Hij heeft natuurlijk ook zijn ervaring als speler: met Club Brugge won hij de titel in 2003 en 2005.

3. MENTALE WEERBAARHEID

De Genkenaars hebben al een paar keer getoond dat ze zich niet zo snel uit hun lood laten slaan. Het 3-1-verlies in de EL-wedstrijd op Sarpsborg werd rechtgezet met een galawedstrijd in de Ghelamco Arena: 1-5. Ook het vertrek van Alejandro Pozuelo werd uiteindelijk uitstekend opgevangen. En: in de wedstrijd op Club Brugge afgelopen zondag sleepte KRC Genk in de laatste minuten nog ei zo na een gelijkspel uit de brand.

4. GROTE HONGER

Voor veel spelers zou het een eerste prijs zijn in hun profcarrière. Voor een aantal van hen zou een CL-ticket misschien ook een reden zijn om nóg een jaartje te blijven, want in de Europa League bleek al dat deze ploeg tot grootse dingen in staat is.

5. KAMPIOENSKEEPER EN -SPITS

KRC Genk heeft voorin én achterin twee bepalende spelers. Doelman Danny Vukovic straalt rust uit en is zelden op een foutje te betrappen. En Ally Samatta is de eigenlijke topschutter van deze competitie. Bij Club heb je met Ethan Horvath toch een keeper die te vaak als een bang konijntje overkomt en staat er voorin met Wesley weliswaar een beresterke spits, maar wel eentje die voorlopig nog het échte torinstinct mist.