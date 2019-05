De kersverse landskampioen voetbal is een voorbeeld van stabiliteit aan de top en continuïteit op het veld.

Helemaal taboe was het woord 'titel' of 'prijs', toen eind juli rond een gezellige tafel de ambities en de verzuchtingen bij KRC Genk besproken werden. Ze hadden hun lesje wel geleerd, de Genkse bestuurders. Een jaar eerder hadden ze geopperd mee te willen dingen voor een prijs: eindigen bij de eerste drie of de beker winnen. Vanaf speeldag één had de stress een verlammende uitwerking gehad. Dat al gauw bleek dat de ambities niet haalbaar waren, leidde tot gefluit op de (steeds legere) tribunes en frustraties in de kleedkamer.

