Van de landskampioen naar een ploeg uit 1B: een verrassende keuze, maar helemaal onlogisch is het niet. Een woordje uitleg.

Tot voor kort was Felice Mazzu de gedoodverfde opvolger van Michel Preud'homme bij Standard. Maar er waren nog te veel vraagtekens in dat dossier, onder meer de twijfel bij MPH om al dan niet aan te blijven als T1. Het gerucht viel ook slecht bij de fans van de Rouches, die hun bedenkingen hadden bij een ex-coach van rivaal Charleroi die er net een mislukt avontuur bij KRC Genk op had zitten.

In Limburg liep Felice Mazzu constant op de toppen van zijn tenen. Hij had respect voor het werk van zijn voorganger, zodanig zelfs dat hij de overwinning in de supercup aan hem opdroeg. Nochtans was die tot stand gekomen zonder Joakim Maehle, Leandro Trossard, Roeslan Malinovski en Jhon Lucumí, vier basispionnen die de titel mee hadden binnengehaald.

Mazzu wilde niet te snel zijn stempel drukken, zoals Hein Vanhaezebrouck in het verleden wél gedaan had met zijn 3-4-3. Maar zijn voorzichtigheid brak hem zuur op: hij verloor er een dosis geloofwaardigheid mee bij de zwaargewichten in de kleedkamer.

Misschien had zich bij Standard hetzelfde scenario afgespeeld. Was hij bang voor een valse start en voor een imago dat nog meer beschadigd zou geraken? 'Uit kritiek komt een negatieve energie voort', legde Mazzu enkele weken geleden nog uit in Sport/Voetbalmagazine. 'En, of men dat nu wil of niet, die negatieve energie plant zich zeer snel voort in een groep. Ik denk echt dat tijd het belangrijkste is wanneer men iets nieuws wil opbouwen.'

Op een steenworp van Charleroi

Bij Union krijgt Mazzu tijd. Maar niet alleen dat. Het voorbeeld van KV Mechelen maakte duidelijk dat clubs uit 1B vaak beter voorbereid en gestructureerd zijn dan bepaalde ploegen uit de rechterkolom in 1A.

Bovendien is Brussel op een steenworp van 'zijn' Charleroi. De verplaatsingen naar Genk wogen destijds op zijn moreel. Mazzu heeft de nabijheid van zijn familie en zijn ouders nodig om zich goed te voelen.

'Ik ben een man van projecten', vertelde Mazzu enkele weken geleden nog. Union biedt hem een ambitieus verhaal en de financiële middelen om het tot stand te brengen. Dat alles heeft de coach overtuigd om in het Dudenpark te tekenen. Daar voelt hij zich ook echt geliefd. Bij Genk is hij er nooit in geslaagd om de osmose met het publiek te bekomen die hij bij Charleroi wél had.

En ten slotte opent een titel in 1B voor hem niet alleen de poort naar eerste klasse, het kan hem ook terug op de kaart zetten als trainer.

