Hans Vanaken treedt de laatste weken bij Club Brugge wat minder op de voorgrond. Heeft hij een dipje of is er iets anders aan de hand?

Voor het eerst sinds zijn tweede seizoen bij Club Brugge zit Hans Vanaken (nog) niet in de dubbele cijfers. Niet qua assists (momenteel 7), noch qua doelpunten (momenteel 8). De draaischijf van weleer, die José Izquierdo, Anthony Limbombe of Arnaut Danjuma liet uitblinken, en de doelpuntenmaker van vorig seizoen, vervelde de afgelopen maanden tot een noeste werkmier. Nog steeds belangrijk _ hij gaf zondag bij de eerste goal de bal aan Dost die Lang liet scoren _ maar minder vaak aanwezig in het hoogste deel van het veld. Club scoorde in de reguliere competitie gemiddeld iets meer dan vorig seizoen onder Clement (toen gemiddeld 2 doelpunten per match, nu 2,15), maar het aandeel van de tweevoudige Gouden Schoen daarin is iets kleiner.

Hoe komt dat? De Hans Vanaken van de voorbije seizoenen - 13, 14 en 11 goals - heet nu Noa Lang (15 goals, 7 assists). Daarbij valt dit op: in de 30 wedstrijden die de Limburger samen met de Nederlander op het veld stond, was hun combinatie slechts twee keer goed voor een goal: thuis tegen Standard scoorde Vanaken op pass van Lang, thuis tegen KV Mechelen deed Lang het op pass van Vanaken. Beide spelers hebben nog niet de klik die Vanaken wél met Vormer heeft (dit seizoen al vijf keer een scorende combinatie), of Lang met Bas Dost (de goal van zondag was al de vierde in 13 wedstrijden die het duo samen opzette). Logisch: Lang beweegt veel korter bij Dost dan bij Vanaken en is ook geen voetballer die je op snelheid in de diepte aanspeelt. Iets wat Vanaken uitstekend kan.

Club is dit seizoen minder dreigend langs de flanken _ zeker via links, en als, zoals zondag in de topper tegen Anderlecht, ook nog eens de rechterflank niet draait, en centraal Lang en Dost offensief veelal in het centrum aanwezig zijn, krijg je een andere Vanaken te zien: verder weg van doel, werkend in de recuperatie, en een man van de voorassist. Maar dat zie je zelden in de statistieken.

Lees meer over Club Brugge en de hobbels in de laatste rechte lijn naar de titel deze week in Sport/Voetbal Magazine of in onze Plus-zone.

