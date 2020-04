De raad van bestuur van de Pro League heeft geadviseerd om de huidige stand in het profvoetbal als eindstand te beschouwen. Zijn we er daarmee uit? Vier vragen aan journalist Peter t'Kint.

Is Club Brugge kampioen?

Is Club Brugge kampioen?Peter T'Kint: 'Ja, op voorwaarde dat een buitengewone algemene vergadering, bijeengeroepen voor woensdag 15 april, dit voorstel met een meerderheid van 80 procent bekrachtigt. Op papier kan het nog dat KAA Gent (of een andere ploeg) zou beslissen om, naar het voorbeeld van Halle-Gooik in het zaalvoetbal, naar het BAS te stappen om die titel aan te vechten.''Want er zijn wel degelijk parallellen. Net als in het veldvoetbal hanteren ze ook in zaal play-offs. De titel zou daar worden toegekend na afloop van een eindstrijd met acht. Die play-offs komen er dit seizoen niet. Samen met het amateurvoetbal besliste men in het futsal om voortijdig de competitie te stoppen en de stand van dat moment - op drie speeldagen van het einde van de reguliere competitie - als eindstand te aanvaarden. Een goeie zaak voor Charleroi, dat als kampioen naar de Champions League mag. Een slechte zaak voor profclub Halle-Gooik, die zich tegen de beslissing verzet en naar het BAS stapt.''Nu ook in het veldvoetbal niet aan de play-offs wordt begonnen, zou in theorie een ploeg uit 1A het voorbeeld van Halle-Gooik kunnen volgen en de zaak voor het BAS slepen. De kans is klein, niemand trekt het meesterschap van Club Brugge in twijfel, maar in theorie bestaat ze.''Vanuit dezelfde redenering kan ook de toewijzing van de Europese tickets - nu bestemd voor Club Brugge, KAA Gent, Charleroi, Antwerp en Standard - worden aangevochten. In principe zou eenieder het seizoen als 'niet gespeeld' kunnen laten verklaren.'Degradeert Waasland-Beveren?Peter T'Kint: 'Ja, opnieuw op voorwaarde dat een buitengewone algemene vergadering dat op woensdag 15 april bekrachtigt. Waasland-Beveren is laatste, en de zestiende in de eindstand zakt naar 1B.''Maar er is misschien een hulplijn. De eerste: KV Oostende, in financiële zorgen, krijgt zijn proflicentie niet. Dan is er een economische daler en geen sportieve. Waasland-Beveren, wel een licentie, blijft dan in 1A.''De tweede mogelijke hulplijn: een werkgroep van zes moet zich, in overleg met de overheid, nog buigen over twee heikele thema's: de bekerfinale (zie vraag drie) en de return van de promotiefinale tussen OHL en Beerschot. Krijgt die laatste wedstrijd van de burgemeester groen licht om dit seizoen nog te worden afgewerkt?' 'Mét publiek, want eerder al, nog voor sprake was van een algemeen uitstel van het profvoetbal, liet de burgemeester van Leuven weten dat hij de veiligheid niet kon garanderen als de wedstrijd achter gesloten deuren zou doorgaan. Dat zou te veel volk samenbrengen op andere plaatsen dan het stadion, was zijn redenering. Dat het sportief ook niet fair zou zijn om de match in Beerschot wél met fans te hebben gespeeld en die in Leuven niet, is ook iets dat op de achtergrond speelt.''Als die wedstrijd er nog komt, vervangt de winnaar Waasland-Beveren in 1A. Die match kunnen spelen zou juridisch een heleboel problemen kunnen vermijden. Want op de achtergrond wachten ook Westerlo en Virton af wat er gebeurt. Zij eindigden een en twee na de reguliere competitie in 1B en kijken nu nauwlettend toe of alles volgens de reglementen verloopt. Westerlo liet zijn commerciële partners al weten dat wat komend seizoen betreft nog niks is uitgesloten. Ook 1A niet.''Want als de promotiefinale er niet komt, de werkgroep er niet in slaagt om die ene match nog te plannen, om gezondheidsredenen of wat dan ook voor 30 juni, einddatum van dit seizoen: wie moet dan stijgen?''Dan is de piste waar iedereen voor gewonnen lijkt: een start in 1A volgend seizoen met achttien teams. De algemene vergadering zou op 15 april kunnen beslissen: geen daler uit 1A en we laten Beerschot en OHL beiden promoveren. Als in dat scenario KV Oostende zijn licentie niet krijgt, kan ook Westerlo promotie claimen. Of Virton, dat zelf nog wel geen licentie op zak heeft.' 'En zullen we het nog eens wat moeilijker maken en nog een ander scenario op tafel gooien? Wat als de licentiecommissie van dit momentum - coronacrisis en haar economische impact - gebruik zou maken om de regels streng toe te passen in plaats van wat lakser omdat eigenlijk geen enkele club nu goed weet hoe het budget volgend seizoen rond te krijgen? Er wordt binnen de Pro League hard gewerkt en nog harder nagedacht om de profruimte - nu 24 clubs met een aantal moeilijke gevallen - te reduceren tot 20. In principe was dat laatste een optie die zou worden uitgewerkt vanaf 2021. Met aan de onderkant één degradant naar amateurniveau en een promovendus.''Kunnen we een en ander nu wat sneller doordenken? Deinze promoveert en heeft al zijn licentie beet. Dat zijn 25 profclubs. Lokeren, Roeselare, Virton en KV Oostende zitten in de problemen. Valt hun licentie weg, dan zijn ze nog met 21. Dan volstaat er dat nog eentje met centen of reglementen in de problemen komt, en we zitten al aan 20.''Nu, dat laatste zien we niet gebeuren. Toch niet met Anderlecht, langs alle kanten onder vuur. Maar in theorie zou het kunnen...'Komt er nog een bekerfinale?Peter T'Kint: 'Dat wordt nog een heel lastige. Met of zonder publiek? En wanneer? Op zaterdag 23 of zondag 24 mei, we zeggen zomaar iets. Op dit moment gelden de regels van de overheid tot 19 april, met kans op verlenging tot 3 mei. Daarna kan alles. Een verdere lockdown of stilaan wat sleutels van de deur. In Spanje is het officiële standpunt van de profliga dat er al profvoetbal kan 14 dagen nadat alle beperkingen worden opgeheven.''Volgens die principes kan een finale in het beste geval vanaf 17 mei. Bijvoorbeeld in het weekend van 23 of 24 mei. Maar het kan ook dat we langer in ons kot moeten blijven, en pas in juni die match kunnen inplannen.''Gaan Antwerp en Club hun spelers tot dan bezighouden en optrainen voor die ene wedstrijd, om ze daarna opnieuw met vakantie te sturen? Dat lijkt geen aantrekkelijke optie. OHL en Beerschot zitten op dat vlak in hetzelfde schuitje.''Of nu al met vakantie en vervroegd terugroepen, als er politieke duidelijkheid is? De bekerfinale spelen als voorspel op de start van de nieuwe competitie? In plaats van de supercup? Lijkt aantrekkelijk, iedereen is na een lange vakantie opnieuw getraind en klaar, maar met welke spelers dan? Al met de nieuwelingen, terwijl het eigenlijk iets is van dit seizoen? Dat is reglementair een lastige. De UEFA blaast in deze ook warm en koud: het raadt aan om alles voor 30 juni af te werken, maar maakt een opening naar juli en augustus, ook qua contracten.''Kortom: het worden nog boeiende discussies in die werkgroep.'Wie zijn de winnaars en de verliezers?Peter T'Kint: 'Club Brugge is een winnaar, dat is duidelijk. Zij worden op 15 april kampioen, geen play-offs die dat nog in gevaar kunnen brengen. Zij kunnen straks weer naar de Champions League én raken misschien met steun van de meerderheid definitief af van de play-offs, als we evolueren naar 18 en 20 ploegen. Het hoeft niet verrassend te klinken dat Club die plannen op de achtergrond steunt. KAA Gent heeft op deze manier ook zijn plaats in Europa beet, voorronde CL, net als Charleroi, zeker van de poules in de Europa League. Standard heeft ook een Europees ticket. Alleen Antwerp blijft wat verweesd achter, rond de onzekerheid van de bekerfinale en die van de Europese poules.''Zijn verder ook winnaars: de K11, die aandrongen op een vervroegd einde en nu allemaal hun spelers met vakantie (en wellicht ook technische werkloosheid) kunnen sturen. In 1B zijn dat de ploegen die straks geen play-off 2 meer moeten afwerken, maar wel al zekerheid hebben omtrent hun licentie. Zij kunnen de centen tellen en werken aan volgend seizoen, zonder inkomsten, maar ook zonder uitbetalen van premies. Roeselare en Lokeren moeten geen degradatiewedstrijden meer spelen, maar hun licentie hangt aan een dun draadje, dat is nog bang afwachten.''Kunnen winnaars worden: juristen, die met deze besluitvorming aan de slag gaan en naar BAS en andere gerechtelijke instanties trekken.''Zijn al zeker verliezers: KV Mechelen, KRC Genk en Anderlecht, die naast een ticket voor play-off 1 en een Europees ticket grepen.''Bij uitbreiding: al wie play-off 1 zou spelen, in die zin zijn de sportieve winnaars van daarnet ook wel economische verliezers, vanwege een pak inkomsten die ze mislopen. Wat Anderlecht betreft: fans hebben al betaald voor de play-offs. Willen zij straks hun geld terug? Of krijgen ze korting bij het hernieuwen van hun abonnement? De kassiers van die ploegen zullen knarsetanden. Die in play-off 2 wat minder, al nijpt het daar misschien nog harder.''Zijn ook verliezers: de sponsors en de spelers. Die eerste - en daar rekenen we in eerste instantie de rechtenhouders van de televisie bij, omdat ze al betaalden voor iets wat ze niet kregen - kunnen zich beraden over juridische stappen om al dan niet dat geld terug te eisen. De tweede omdat ze een pak premies misliepen, naast het loon dat sommigen al moe(s)ten inleveren. In principe zien ze ook hun marktwaarde dalen, er zal nog een tijdje minder geld beschikbaar zijn. Maar dat laatste is een algemeen gevolg van de coronacrisis, niet van de stopzetting van deze competitie (al zou het kunnen dat ze zich in de play-offs in de kijker hadden gespeeld). Minder premies zijn een rechtstreekse impact. Ook de KBVB derft, net als de horeca of de bookmakers, een pak inkomsten.''Zijn tenslotte ook verliezers: u en ik, die het - wat play-off 1 tenminste betreft - zeven weken zonder topwedstrijden moeten stellen. Maar dat is slechts collateral damage...'