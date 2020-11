Je zou het niet meteen denken maar de tweede lockdown en het sluiten van niet-essentiële winkels en horeca heeft ook een impact op het herstel en de immuniteit van onze profvoetballers, zegt Siebe Hannoset, high performance coach en health & lifestyle consultant.

Ook profvoetballers liggen tijdens de lockdown vaker in de zetel om Netflix te kijken na hun training. Goed voor het herstel? Niets is minder waar! Uit onderzoek blijkt dat zo'n 30 procent van de profvoetballers symptomen van prediabetes vertoont en dat een van de hoofdoorzaken daarvan hun 'zittijd' is. Al voor corona bleek dat voetballers maar liefst 79 procent van de tijd zitten. Twee of drie uur trainen per dag compenseert de veel te lange zittijd nadien niet. Het ontregelt je systeem. Het verstoort je bloedsuikerspiegel, leidt tot afbraak van weefsels en tot afname van je aerobe capaciteit (het vermogen om zuurstof te gebruiken voor de verbranding van brandstoffen om je lichaam van energie te voorzien). Het resultaat? Je presteert niet meer optimaal en loopt makkelijker blessures op.Daarnaast kan dit sedentaire gedrag ook ons bioritme ontregelen, het dag- en nachtritme waarbij onze interne lichamelijke processen optimaal verlopen. Op de evenaar, waar wij als homo sapiens vandaan komen, is het 12 uur dag en 12 uur nacht. Dit is nog steeds hoe wij genetisch geprogrammeerd zijn en dus is dat het ritme waar wij baat bij hebben. Tijdens de actieve daguren zijn onze hersenen en spieren actief en is het belangrijk om te bewegen, eten en natuurlijk licht te ervaren. Tijdens de inactieve, donkere uren moeten we tot rust komen en vermijden we best zoveel mogelijk licht (zeker het schadelijke blauwe licht van onze schermen), voeding en intensieve beweging. Dat is de voorwaarde voor onze hersenen om het slaaphormoon melatonine aan te maken, zodat het immuunsysteem zijn belangrijkste taak kan doen: het lichaam laten herstellen en beschermen. Laat de nacht nacht zijn en de dag dag. Te weinig slaap- of 'donkere' uren hebben een negatief gevolg op de gezondheid en de prestaties. Maar ook te weinig actieve uren overdag zijn nefast en leiden tot een verminderd herstel. Langdurig zitten of liggen doet de lichaamstemperatuur dalen, wat de productie van het slaaphormoon opstart. Daardoor weet je brein na verloop van tijd niet meer weet wanneer het dit best doet en is je bioritme verstoord. 's Avonds liggen spelers langer wakker, slapen ze onvoldoende en dus komen ze minder fit en uitgerust aan de start van de training. Kortom, de levensstijl van een atleet bepaalt grotendeels het bioritme. Met hun gedrag kunnen ze ervoor zorgen dat het 12/12-ritme gerespecteerd wordt en zo hun herstel en immuniteit verbeteren.