Sport/Voetbalmagazine zoekt deze week uit hoe clubs nieuwe coaches kiezen. Daarbij viel op dat Luka Elsner, de nieuwe coach van KV Kortrijk, een zeer gewild profiel heeft. 'Hij is duidelijk iemand wiens naam je onthoudt of even noteert.'

Zou een halve finale in de beker van België, behaald aan het hoofd van een club uit 1B, zoveel deuren laten opengaan? In elk geval is het zo dat Luka Elsner sinds zijn avontuur bij Union een gegeerde coach is. Met de ploeg uit Sint-Gillis schakelde hij op weg naar de laatste vier achtereenvolgens de Brusselse buur Anderlecht en de latere kampioen KRC Genk uit.

De zomer daarop werd de Frans-Sloveense coach ei zo na trainer bij Sporting Charleroi, maar uiteindelijk koos hij ervoor, wegens de belangstelling van Amiens SC, om zijn grote debuut te maken in de Ligue 1. Hoewel hij daar amper resultaten behaalde - weliswaar met een ploeg die algemeen werd beschouwd als een vogel voor de kat in de Franse eerste klasse - circuleerde zijn naam deze winter nog bij Standard, dat een opvolger zocht voor Philippe Montanier. Uiteindelijk verliep zijn terugkeer naar België in de loop van de maand januari via het Guldensporenstadion. Die alomtegenwoordigheid maakt van hem allicht een van de hotste coaches van het moment in ons land.

'Ik vond dat hij ongelooflijk goed werk had geleverd bij Union', zo rechtvaardigt Matthias Leterme zijn keuze. Het was uiteindelijk de algemeen directeur van KV Kortrijk die de gegeerde trainer wist binnen te halen. 'We hadden hem al eens ontmoet in oktober, een beetje toevallig eigenlijk, en toen maakte hij een goeie indruk op mij. Op tactisch vlak en in zijn manier van werken zie je dat het een slimme kerel is, duidelijk iemand wiens naam je onthoudt of even noteert.'

Een coach moet ook weten te overtuigen wanneer hij rond de tafel zit met bestuursleden. Eerst het bestuur charmeren dus, en pas nadien de spelers. Dat verleidingsritueel kan veel vormen aannemen. Sommigen zetten alles op hun welbespraaktheid, anderen presenteren zich ondersteund door de informatica om hun spelvisie en omgang met een groep uiteen te zetten, maar allen hopen ze op één ding: een van die kostbare plekjes bemachtigen op de trainersbanken van de hoogste afdeling. Degenen die de meeste chance hebben, zoals Luka Elsner klaarblijkelijk, krijgen meerdere sleutels aangeboden en hebben zelf de keuze met welke ze de poort naar eerste klasse willen openen.

Lees het volledige onderzoek in Sport/Voetbalmagazine van 10 februari

