Het EK 2020 moest hét orgelpunt worden van onze gouden generatie Rode Duivels. Wat betekent het uitstel naar de zomer van 2021 voor hen?

Wie voor de microfoon staat, kiest zijn woorden met zorg. Met twintig jaar ervaring op de trainersbank, waarvan drie in de spotlights van de Premier League, is Ronald Koeman zich bewust van de draagwijdte van een uitspraak. Zeker als die gedaan wordt tegenover Marca, de meest gelezen krant in Spanje, waarvan de interviews grondig bestudeerd worden door de specialisten van het hele continent.

Het is in de kolommen van het Madrileense dagblad dat de bondscoach van Nederland laat weten: 'België heeft de ervaring van het WK in Rusland en spelers van een erg hoog niveau: Romelu Lukaku, Eden Hazard, Kevin De Bruyne... En ook een goeie verdediging... Voor hen is het misschien de laatste kans om iets te winnen, want gelet op de leeftijd van enkele van hun spelers, zal dat misschien hun laatste grote toernooi zijn.'

Na een blik op de cijfers zou je misschien zelfs kunnen zeggen dat de oud-manager van Everton nog optimistisch is voor zijn zuiderburen. Wanneer we teruggaan tot aan het EK 2000, dan is de gemiddelde leeftijd van een ploeg die de finale speelt op een EK of WK 27,6 jaar. Vandaar de idee dat de primetime van de gouden generatie op het toernooi in Rusland viel, in 2018. Het elftal dat Roberto Martínez de wei in stuurde voor de stunt tegen Brazilië, was gemiddeld 28,2 jaar.

Drie jaar later, wanneer de voetballiefhebbers zich in 2021 zullen kunnen opwarmen aan het EK, zal de type-elf van de Catalaanse bondscoach gemiddeld 31 jaar zijn. Zelfs als je Dries Mertens met zijn 34 jaar ruilt voor Youri Tielemans (24) komt dat gemiddelde nog altijd boven de 30 uit. Slecht nieuws? Sinds het begin van deze eeuw speelde nog nooit een ploeg ouder dan 30 een grote finale. Het Frankrijk van Zinédine Zidane, de verliezende finalist van 2006, was de oudste ploeg (29,6 jaar), voor de verrassende Kroaten van Luka Modric (29,1 jaar). Wat de winnaars betreft, daar is de tendens dat die steeds jonger worden.

Op welke leeftijd wonnen zij een groot toernooi?

Ziehier de gemiddelde leeftijd van het basiselftal dat de winnaars van WK's en EK's sinds 2000 aan de aftrap brachten.

Frankrijk 2000: 28,8 jaar

Brazilië 2002: 26,2 jaar

Griekenland 2004: 28,5 jaar

Italië 2006: 29,0 jaar

Spanje 2008: 26,1 jaar

Spanje 2010: 26,8 jaar

Spanje 2012: 27,1 jaar

Duitsland 2014: 26,8 jaar

Portugal 2016: 26,5 jaar

Frankrijk 2018: 25,8 jaar

