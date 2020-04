Gaan KV Kortrijk, Excel Mouscron en SV Roeselare fusioneren? Drie vragen aan Christian Vandenabeele, die het West-Vlaamse voetbal volgt voor Sport/Voetbalmagazine.

Wat is er in Zuid-West-Vlaanderen aan de hand?

...

Wat is er in Zuid-West-Vlaanderen aan de hand?Christian Vandenabeele: 'De voorzitters en de CEO's van KV Kortrijk en Excel Moeskroen zijn eerder dit jaar, nog voor de coronacrisis, gaan eten in het Kortrijkse sterrenrestaurant Vol-Ver. Dat gebeurde op initiatief van Moeskroenvoorzitter Patrick Declerck, die al jaren promotor is van een 'fusie' tussen KV Kortrijk, Excel Moeskroen en SV Roeselare. Daar sprak hij destijds ook al Johan Plancke, toenmalig CEO en aandeelhouder van SV Roeselare, over aan. Die was dat idee trouwens helemaal niet ongenegen, net als KV Kortrijkvoorzitter Joseph Allijns overigens. Dat fusie-idee leeft dus al lang in de regio en af en toe duikt het in de media op als een soort West-Vlaams Monster van Loch Ness.'Is het dit keer wel menens?'Dat dat gesprek tussen KV Kortrijk en Excel Moeskroen nu in de media opduikt, is niet alleen omdat het komkommertijd is. Intussen kreeg Excel Moeskroen zijn proflicentie niet, en kreeg ook SV Roeselare die niet, wat de noodzaak om 'samen te werken' en 'de krachten te bundelen' groter maakt. Ook in Kortrijk vinden ze meer dan ooit dat het idee van een regionale samenwerking een kans moet krijgen om bestudeerd en onderzocht te worden. 'Gezien de evolutie van het profvoetballandschap, met onder meer BeNeLiga-plannen en de coronacrisis, die veel clubs economisch dreigt te destabiliseren, is het besef gegroeid dat er beter samengewerkt kan worden dan elkaar te blijven beconcurreren. Niet toevallig lanceerde Matthias Leterme, CEO van KV Kortrijk, onlangs het idee van een regionale, cluboverschrijdende jeugdopleiding. Maar op dit moment is het 'fusieproject' nog embryonaal.' Is een fusie tussen KV Kortrijk, Excel Mouscron en SV Roeselare wel realistisch?'Dat denk ik wel. Het is een kwestie van gezond verstand en almaar meer van economische noodzaak. Al is het woord 'fusie' misschien niet goed gekozen. Feit is dat KVK in de sterkste positie zit, sportief en economisch, dus zal er in Kortrijk moeten worden gespeeld. Daar zijn ze trouwens in samenwerking met de stad de bouw van een nieuw stadion aan het voorbereiden. Het zal er hoe dan ook op aankomen met een goed verhaal te komen voor alle betrokken partijen om de hele regio te kunnen mobiliseren. De elitejeugdwerking zou bijvoorbeeld gecentraliseerd kunnen worden in Futurosport in Moeskroen en het oefencentrum van de eerste ploeg op Schiervelde in Roeselare, waar ook de beloften zouden kunnen spelen. 'Het is nu wachten op de uitspraak van het BAS: krijgen Excel Moeskroen en SV Roeselare alsnog een proflicentie of niet? Zakken ze wel of niet naar het amateurvoetbal? Dreigt er een faillissement? Daarna kan er verder gekeken worden in welke mate er een voedingsbodem is voor een regionale bundeling van de krachten. Maar het is duidelijk dat zo'n project ook door de politiek gedragen zal moeten worden.'