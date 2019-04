Dit weekend treft de Kortrijkse G-voetbalploeg van KFC Marke de G-voetbalploeg van SV Zulte Waregem. Dave Vanhoutte, bezieler van de thuisploeg, doet naar aanleiding van de Zuid-West-Vlaamse G-voetbalderby een oproep voor meer steun aan het G-voetbal.

Zelf geraakte Dave Vanhoutte in het G-voetbal geëngageerd door zijn zoon Nathan (13). 'Hij lijdt aan autisme en bij een gewone voetbalclub spelen, lukte hem niet', zegt de grote bezieler van G-Voetbal KFC Marke. 'Omdat hij gek is op voetbal en we nergens elders met hem terecht konden, richtten we in de Kortrijkse deelgemeente Marke zelf een G-voetbalclub op.

'Nu mijn zoon één keer per week kan trainen en elke maand een wedstrijd kan spelen, merk ik het verschil. Voorheen zat hij de hele tijd binnen, videospelletjes spelen, was zowat het enige wat hij deed en er kwamen nooit vriendjes op bezoek. Nu bloeit hij open.

'Dankzij het G-voetbal gaan de sociale vaardigheden van kinderen met een beperking erop vooruit. Ze leren met elkaar en de leiding omgaan, ontdekken wat vriendschap is, beleven vreugde en ontgoochelingen. Kortom: ze kunnen zich ontplooien.

'Bij ons spelen zowel kinderen met een fysieke als met een mentale beperking. Er doen jongens mee met ADHD, autisme en het syndroom van Down, maar ook met een hartafwijking en zelfs iemand met een rollator. Door het G-voetbal worden zij minder wereldvreemd. Je ziet hun zelfvertrouwen en moed groeien.'

Oproep

Vanhoutte vraagt meer aandacht voor het G-voetbal en zoekt daarvoor hulp bij politici, bekende Vlamingen en profvoetbalclubs. De wedstrijd tegen SV Zulte Waregem van zaterdag 20 april om 10 uur in het sportcomplex van Marke zal worden afgetrapt door Vlaams minister van Onderwijs en vicepremier Hilde Crevits (CD&V) en ex-judokampioene Gella Vandecaveye.

'Meer aandacht en steun is absoluut noodzakelijk, gezien het belang van G-voetbal voor kinderen met een beperking', aldus Vanhoutte. 'Het haalt hen en vaak ook hun familie uit het isolement. Het is in onze samenleving een vaak vergeten groep die meer ondersteuning verdient. Waarom investeert niet elke profvoetbalclub in een G-werking? Ik vind dat een must! Alle ploegen in 1A en 1B zouden een volwaardige G-voetbalwerking moeten uitbouwen, geïntegreerd in hun clubwerking en met de volledige steun ervan.

'En: met een goeie wedstrijdomkadering. Want ik maakte het al mee dat mensen nog geen koffie konden drinken omdat voor een G-wedstrijd de kantine niet eens open werd gedaan. Sommige eliteclubs doen al veel, anderen doen weinig en er zijn ook nogal wat die nog helemaal niets doen. Hét voorbeeld qua G-voetbalwerking onder de profclubs is KV Mechelen. Maar in Nederland, waar al zo'n zesduizend G-voetballers zijn, is er zelfs al een volwaardig nationaal team voor G-voetballers. Waarom zou dat ook niet in België kunnen?

'Intussen zijn we zeer dankbaar voor opportuniteiten als deze die de organisatie van de Kevin De Bruyne Cup ons op zaterdag 25 mei in Drongen bieden. Samen met G-Jago Gent, G-Cercle Brugge en G-Ajax krijgen we er de kans om het G-voetbal in de picture te plaatsen. Zo kunnen we stappen vooruit zetten in de ontwikkeling en het aanbod van het G-voetbal in België.'