KRC Genk zit al een paar weken in een dipje. Daar kunnen de nieuwkomers voorlopig niets aan verhelpen. Coach van den Brom wordt eigenlijk met dezelfde problemen geconfronteerd als voorganger Hannes Wolf.

Met Joakim Maehle gaat het goed. De voormalige rechterflankspeler van KRC Genk speelt woensdagavond met Atalanta tegen Napoli om een plaats in de Italiaanse bekerfinale. In de tien wedstrijden van Atalanta sinds de winterstop startte hij vijf keer (waaronder drie bekermatchen), vier keer viel hij in. Nu eens speelde hij op rechts, dan weer op links. Sportieve sprookjes als dat van Maehle zijn de wortel waarmee Genk steeds maar weer jong buitenlands talent naar Limburg lokt. Dat kan niet anders dan soms ten koste van eigen jeugd gaan. Het gevolg is dat zaterdag ook Het Laatste Nieuws opmerkte dat Genk samen met Eupen de Belgische eersteklasser is met het minste aantal Belgen tussen de lijnen. Je gaat niet zo'n jong buitenlands talent halen om het hier op de bank te laten. Ook nu weer haalde Genk met Angelo Preciado en Mark McKenzie twee jonge buitenlandse internationals die alleen maar beter zullen worden. Maar dat heeft tijd nodig. Daarom vond trainer John van den Brom de vraag of Genk zondagavond met een Maehle niet meer had kunnen brengen, niet relevant. 'Laten we daar niet over beginnen. We hebben heel goeie nieuwe spelers gehaald die het goed doen, al was Preciado vandaag niet goed. Daarom heb ik hem er bij de rust ook afgehaald. Maar hij komt wel weer boven water.' Met name de flankspelers bleven zondag bij Genk in gebreke. Preciado op rechts en de Mexicaan Gerardo Arteaga, die op links Jere Uronen lijkt verdrongen te hebben, stonden vaak te hoog waardoor ze, net als bij momenten op Club Brugge, makkelijk te pakken waren in de rug. Dat was met Maehle soms ook het geval, maar die zorgde dan weer aanvallend op de rechterflank voor een voortdurende dreiging, in samenspel met Junya Ito. Tegenwoordig komt alle Genkse gevaar vanuit het centrum. Dat is dan weer voorspelbaar, zeker wanneer de drie spelers uit de achterste lijn nog eens slordig inspelen. Bij de rust schakelde Van den Brom over op een viermansverdediging, en vanaf dan liep het iets beter, zij het nog te traag en weinig geïnspireerd. De Ecuadoraanse rechtshalf Preciado heeft al sinds de uitwedstrijd op Mouscron een basisplaats. Daar startte hij sterk, en ook in de volgende wedstrijden toonde hij bij vlagen dat hij met zijn snelheid ravage kan aanrichten. Alleen was de 22-jarige international in de zes wedstrijden waarin hij mocht beginnen nog niet beslissend. De Amerikaanse verdediger Mark McKenzie begon nog maar twee keer in de basis en viel één keer in. Hij was in de uitwedstrijd op Club erg goed, maar werd gehaald als vervanger voor Sébastien Dewaest en geldt voorlopig als back-up voor het geval één van de drie Colombianen niet inzetbaar is of rust krijgt. Maar op basis van zijn eerste indrukken is de tweevoudig Amerikaans international een aanwinst. Voor Van den Brom, die aangaf zijn spelers nooit te zullen afvallen, is het sneu dat hij, net nu ze na een zware maand een paar dagen vrijaf hadden gekregen, daar voorlopig niks voor terugkrijgt. Het inspelen van achterin is slordig, en op het middenveld ontbreekt de inspiratie die van het team de voorbije maanden de voornaamste uitdager van Club Brugge leek te maken. Dat is dit Genk voorlopig niet meer. Dit kalenderjaar speelde het nog maar twee goeie wedstrijden: de uitgestelde match op Eupen en de wedstrijd op Club Brugge. Los van het resultaat van de inhaalmatch op Eupen putte Genk uit de zware januarimaand 5 op 21. Hannes Wolf werd voor minder (5 op 15) ontslagen. Gevaar loopt Genks derde trainer van dit seizoen niet. Het geeft alleen maar aan dat Van den Brom met dezelfde problemen geconfronteerd wordt als zijn voorgangers: veel jong talent, maar te weinig decision makers op het veld. Mannen met ballen aan het lijf én ideeën wanneer het moeilijk gaat. Wanneer het loopt, is dit Genk een plezier om naar te kijken, maar wanneer het moeilijk gaat, wordt het stil in de kleedkamer. Genk doet er goed aan deze week de rug te rechten op KV Oostende en woensdagavond niet onderuit te gaan in de beker tegen STVV.