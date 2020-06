KV Kortrijk maakte vandaag/donderdag bekend dat Joseph Allijns (64) stopt als voorzitter van de raad van bestuur en vervangen wordt door Ronny Verhelst (57). Drie vragen aan Christian Vandenabeele, redacteur van Sport/Voetbalmagazine.

1. Was het bij KV Kortrijk tijd voor een andere voorzitter?

Christian Vandenabeele: Joseph Allijns was alleszins al lang voorzitter: hij begon toen KV Kortrijk in 2001 met financiële problemen naar de derde klasse zakte en daar met de oprichting van de CVBA Kortrijk Voetbalt weer de klim omhoog aanvatte.

Sindsdien was hij almaar meer het gezicht en de spreekbuis van de club geworden. Veel meer dan eigenaar Vincent Tan en CEO Ken Choo, die in het buitenland leven en werken, en ook meer dan algemeen directeur Matthias Leterme, die liever in de schaduw vertoeft.

Dat deed Allijns op zijn eigen, enthousiaste, soms flamboyante manier, voor de camera en op sociale media. Zo was er onlangs nog een relletje op Twitter met Vlaams minister van Sport Ben Weyts. Dat zorgde wel eens voor ergernis binnen de club, omdat de stijl van het huis discreter is en omdat sommigen vonden dat een modern bedrijf gewoon discreter moet zijn in zijn externe communicatie dan Allijns soms was.

2. Lieten ze hem misschien voelen dat het tijd was voor verandering?

Vandenabeele: Zo wordt het niet gecommuniceerd, maar het is in elk geval een verrassing: Allijns deed dit graag en gaf de indruk dat hij dat nog lang wou blijven doen, dus verwacht je niet dat hij opeens stopt. Feit is dat de nieuwe voorzitter al klaar staat op het moment dat de vorige vertrekt, dus blijkbaar moesten ze toch niet lang zoeken. (lacht) Het werd allemaal opvallend discreet geregeld.

Allijns zelf zegt dat het een beslissing is die mede genomen is in het belang van de club: hij wordt na 19 jaar voorzitterschap een dagje ouder, de uitdagingen waarvoor de club staat, zijn niet min en misschien is zijn opvolger wel beter geschikt dan hijzelf om de club nieuwe impulsen te geven, beseft hij. Hij belooft KV Kortrijk te zullen blijven steunen én om te zullen blijven twitteren.

3. Waarom de keuze voor Ronny Verhelst als nieuwe voorzitter?

Vandenabeele: Het is een keuze voor een ander profiel. Dat spreekt ook heel duidelijk uit het persbericht: Iemand met een schat aan ervaring in de internationale bedrijfswereld. Niet zelden pionier bij de bedrijven waar hij actief was, dynamisch en innovatief in de invulling van zijn mandaten.

Nu KVK in deze snel veranderende tijden een sprong moet zien te maken om te kunnen blijven overleven als profclub, met onder meer de bouw van een nieuw stadion, zijn dat troeven die van pas zullen komen.

Allijns is advocaat en vooral een echte voetbalman. Hij is speler en bestuurder geweest van WS Lauwe, trok zich de belangen van het amateurvoetbal aan, was in 2015 kandidaat bondsvoorzitter en engageerde zich in de profliga. Maar ook zijn opvolger, die geboren is in Kortrijk, heeft dus voetbalervaring: hij was zelfs voorzitter van de profliga. Er was dus een geschikte kandidaat beschikbaar om tot een voorzitterswissel over te gaan.

1. Was het bij KV Kortrijk tijd voor een andere voorzitter?Christian Vandenabeele: Joseph Allijns was alleszins al lang voorzitter: hij begon toen KV Kortrijk in 2001 met financiële problemen naar de derde klasse zakte en daar met de oprichting van de CVBA Kortrijk Voetbalt weer de klim omhoog aanvatte.Sindsdien was hij almaar meer het gezicht en de spreekbuis van de club geworden. Veel meer dan eigenaar Vincent Tan en CEO Ken Choo, die in het buitenland leven en werken, en ook meer dan algemeen directeur Matthias Leterme, die liever in de schaduw vertoeft.Dat deed Allijns op zijn eigen, enthousiaste, soms flamboyante manier, voor de camera en op sociale media. Zo was er onlangs nog een relletje op Twitter met Vlaams minister van Sport Ben Weyts. Dat zorgde wel eens voor ergernis binnen de club, omdat de stijl van het huis discreter is en omdat sommigen vonden dat een modern bedrijf gewoon discreter moet zijn in zijn externe communicatie dan Allijns soms was.2. Lieten ze hem misschien voelen dat het tijd was voor verandering?Vandenabeele: Zo wordt het niet gecommuniceerd, maar het is in elk geval een verrassing: Allijns deed dit graag en gaf de indruk dat hij dat nog lang wou blijven doen, dus verwacht je niet dat hij opeens stopt. Feit is dat de nieuwe voorzitter al klaar staat op het moment dat de vorige vertrekt, dus blijkbaar moesten ze toch niet lang zoeken. (lacht) Het werd allemaal opvallend discreet geregeld.Allijns zelf zegt dat het een beslissing is die mede genomen is in het belang van de club: hij wordt na 19 jaar voorzitterschap een dagje ouder, de uitdagingen waarvoor de club staat, zijn niet min en misschien is zijn opvolger wel beter geschikt dan hijzelf om de club nieuwe impulsen te geven, beseft hij. Hij belooft KV Kortrijk te zullen blijven steunen én om te zullen blijven twitteren.3. Waarom de keuze voor Ronny Verhelst als nieuwe voorzitter?Vandenabeele: Het is een keuze voor een ander profiel. Dat spreekt ook heel duidelijk uit het persbericht: Iemand met een schat aan ervaring in de internationale bedrijfswereld. Niet zelden pionier bij de bedrijven waar hij actief was, dynamisch en innovatief in de invulling van zijn mandaten.Nu KVK in deze snel veranderende tijden een sprong moet zien te maken om te kunnen blijven overleven als profclub, met onder meer de bouw van een nieuw stadion, zijn dat troeven die van pas zullen komen.Allijns is advocaat en vooral een echte voetbalman. Hij is speler en bestuurder geweest van WS Lauwe, trok zich de belangen van het amateurvoetbal aan, was in 2015 kandidaat bondsvoorzitter en engageerde zich in de profliga. Maar ook zijn opvolger, die geboren is in Kortrijk, heeft dus voetbalervaring: hij was zelfs voorzitter van de profliga. Er was dus een geschikte kandidaat beschikbaar om tot een voorzitterswissel over te gaan.