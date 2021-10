Na zes op zes tegenover de kneusjes FC Flora Tallinn en Anorthosis Famagusta volgen straks de cruciale duels voor groepswinst tegenover FK Partizan.

De eerste plaats, daar gaat het om. Want zo plaats je je rechtstreeks voor de achtste finales en mag/kan je de tussenfase met de nummers 3 van de EL-groepsfase overslaan. Voorzitter Ivan De Witte en algemeen manager Michel Louwagie hechten er veel belang aan dat KAA Gent straks Europees overwintert, een doel dat ook trainer Hein Vanhaezebrouck oplegt aan zijn breed samengestelde spelerskern.Na de moeizame 0-1 in Estland, dankzij een binnentikker van de Servische targetman Darko Lemajic, boekten de Buffalo's een zuinige 2-0-zege tegenover het Cypriotische en stugge Anorthosis Famagusta. Geen geweldige opponent, zeker ook geen echte kwalitatieve waardemeter, maar KAA Gent voetbalde heel geduldig en matuur. Met hoge druk werden de troepen van de Georgische coach Temoeri Ketsbaia (ex-Newcastle United) op de eigen helft goed opgesloten. Een individuele bevlieging van balkunstenaar Tarik Tissoudali, afgerond met een heerlijke voetbeweging buitenkant rechts, zorgde er voor dat het verweer van de huidige nummer tien (op twaalf teams) van de A Divizion brak. Pas tien minuten voor het einde was het aanvoerder Sven Kums, na een lange één-tweebeweging met de Marokkaanse Nederlander, die met een plaatsbal met rechts in de verste hoek voor de bevrijdende 2-0-zege zorgde.Ook het Servische FK Partizan boekte tegen dezelfde tegenstanders in groep B zes op zes (0-2 in Cyprus tegen Anorthosis, via oud-Anderlechtspeler Lazar Markovic 2-0 in Belgrado versus FC Flora), waardoor de komende onderlinge partijen bepalend lijken te worden voor de eindstand.Hoopgevend voor de kampioen van 2015 was het feit dat doelman Sinan Bolat voor de tweede maal in het groepsduel kon uitpakken met een clean sheet, aanvoerder Vadis Odjidja en sterkhouder Laurent Depoitre na hun blessures een invalbeurt maakten maar ook de alertheid vanaf het begin aanwezig bleek. Ook Elisha Owusu als recupererende en infiltrererende middenvelder lijkt na zijn coronaproblematiek en veelvuldige kleine letsels stilaan weer naar zijn beste niveau toe te groeien.De (verbale) prik die Vanhaezebrouck had uitgedeeld aan Alessio Castro Montes (beter de defensieve taken verzorgen, zoals Mata bij Club Brugge) werd goed opgepikt door de Limburger. Want hij zorgde voor de assist bij de openingsgoal en toonde op rechts samen met Andreas Hanche-Olsen voor de juiste duelkracht.Met ook nog de creatieve geesten Giorgi Tsjakvetadze (last van heupbuigers), Andrew Hjulsager (hamstrings) en de snel trappende aanvaller Gianni Bruno (adductoren) in de wachtkamer, kan de Gentse coach stilaan weer rekenen op een volledig fitte selectie. Vooral van Odjidja en Hjulsager wordt veel verwacht. 'Mannen die een zekere positieve arrogantie over zich hebben', weet Vanhaezebrouck. 'Een goeie zaak voor deze groep, want we hebben er te weinig die in staat zijn om anderen op hun plaats te zetten.'